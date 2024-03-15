鴻海法說AI大加持！爆量觸及漲停、市值重返第二 帶旺鴻海家族
鴻海宣布股利5.4元再創高，且上調今年營運展望，使今（15）日股價強勁表態，早盤觸及漲停來到133元，創3年來新高，挑戰最高價134.5元，市值最高來到1.83兆元，一度超車聯發科，重返市值第二。而鴻海股價大漲也帶旺鴻海家族，像是鴻準、中揚光、乙盛都漲3到4%。
記者許家禎／台北報導
鴻海昨（14）日法說會，董事長劉揚偉表示，針對2024年全年營運展望，去年11月法說會的時候，對於今年展望的看法是中性，但近期由於生成式AI應用的增加，使得AI伺服器的能見度變得很高，因此對今年全年集團的展望，也從原先的中性，上調到「顯著」成長。
至於近期各界高度關注，集團在AI伺服器上的表現，劉揚偉透露，今年GPU模組會有超過3位數的年增幅度、AI伺服器營收成長預計超過4成，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比也將達到4成以上，同時也宣布股利5.4元再創高。
消息一出，鴻海早盤觸及漲停打開，最高來到133元，創3年來新高，市值最高來到1.83兆元，一度超車聯發科，重返市值第二。鴻海3年前最高來到134.5元，外界也關心鴻海今日是否有機會挑戰前高。而鴻海股價報喜也帶旺鴻海家族，如鴻準、中揚光、乙盛、京鼎、陽程、建漢、廣宇、樺漢、榮創都漲3到4%。