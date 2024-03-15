印地安泉公開賽／謝淑薇勇闖決賽！再贏一場就將登基女雙「球后」
台灣網球名將謝淑薇下周有望重返女雙球后，今（15）日謝淑薇繼續和比利時搭檔Elise Mertens在2024印地安泉公開賽女雙4強戰出賽，在第2局打進到搶七的情況下，她和Mertens最終以6:2 、7:6（5）擊敗賽會第4種子美國Nicole Melichar-Martinez／澳洲Ellen Perez組合，晉級女雙決賽。接下來只要謝淑薇在決賽擊敗「澳捷組合」Storm Hunter／Katerina Siniakova，她就將在拿下女雙金盃的同時、確定重返女雙世界第一。
記者黃建霖/綜合報導
38歲的謝淑薇以一個絕佳的狀態進入到今年，非常有機會在巴黎奧運周期取得更多生涯大成就，增添榮譽。今天對上近期拉出7連勝的Martinez和Perez，謝淑薇和Mertens沉著應戰，在先拿一盤的情況下，第二盤激戰到搶七後，終於把握住第3個賽點，取得勝利。
謝淑薇今年在澳洲網球公開賽女雙和混雙奪冠，拿下自己輝煌職業生涯的第8座大滿貫冠軍。謝淑薇目前在WTA官網的積分為7370，暫時落後給搭檔Mertens的7560分。
不過根據live-tennis.eu及時排名，目前謝淑薇在打進到印地安泉決賽後，即時積分已經來到8019分，超過了Mertens，兩人是合作搭檔，因此後者在本站賽事不可能再超過她，謝淑薇最多可以拿到8369分。
這次印地安泉網賽女雙決賽的對手、澳洲女將Storm Hunter，目前排名第3，即時積分為7730分，若她最終和捷克女將Katerina Siniakova登頂，積分最多將可達到8080分，也是唯一有機會超過謝淑薇的球員。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁