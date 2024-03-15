常罵蔡英文還見面？柯文哲笑回：我哪有常罵她、又是典型挑撥離間
總統蔡英文昨日與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，蔡英文希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大共識。柯文哲今（15）日被問到整天在節目上罵蔡英文還要跟總統見面，柯文哲回應說，「我哪有常常罵她，這又是典型的挑撥離間」，總統本人親自邀約，沒理由拒絕，並強調為2026綠白合鋪路想太多。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午參加民眾黨立院黨團會議後受訪，媒體關注蔡柯會黨內有反對聲音，黨籍立委黃國昌認為最應該談司法改革，柯文哲表示，司法改革、國會改革、媒體改革也是他們的主要訴求，過程中一定會談到。
傳出原本要在總統官邸見面，一度引發黨內反彈，柯文哲說，「我覺得公事公辦，一開始的確蔡總統希望在官邸見面，但是我認為是正式拜會活動，還是約在總統府，用總統府的會議室。」
媒體問很久沒跟蔡英文見面，又整天在節目上罵她，有猶豫很久嗎？柯文哲回應說，「我哪有常常罵她，這又是典型的挑撥離間。」如果總統本人親自邀約，他們沒理由去拒絕，而且政黨溝通平台這觀念是好的。他們選舉時主張政黨和解、政治和諧，有政黨溝通平台他是贊成。
媒體問是為2026綠白合鋪路嗎？柯文哲回應說，這個想太多，他們只是針對重大國家事件建立溝通平台，其他以後再講。
至於賴清德520就任總統後會見面會嗎？柯文哲說，如果有邀約還是可以討論，觀念是對的，這是蔡英文提出，「賴副總統就任後是否繼續做，這要問賴副總統。」