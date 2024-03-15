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大谷翔平眼光真好！「老婆撞臉自己媽媽」　對比照660萬人朝聖

▲大谷翔平日前自爆自己老婆就是前女籃國手「田中真美子」，藏妻兩個多禮拜，終於公開！（圖／取自富士通籃球隊）
▲大谷翔平日前自爆自己老婆就是前女籃國手「田中真美子」，藏妻兩個多禮拜，終於公開！（圖／取自富士通籃球隊）

記者張嘉哲/綜合報導

MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平日前宣布自己已經結婚，強調妻子是個平常人，對於老婆的身分可以說是「保密到家」，然而就在他要前往韓國首爾參加開幕系列賽之時，（14）日晚間突然發出照片，自爆自己的愛妻就是日本前女籃國手「田中真美子」，讓大批球迷紛紛獻上祝福。不過，現在有網友意外發現，大谷翔平的老婆竟然撞臉「自己母親」，對比照吸引超過660萬人朝聖，也吸引日媒注意。

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大谷翔平真是好眼光！老婆田中真美子撞臉「自己媽媽」

有網友在社群平台X發文表示「大谷翔平的老婆終於公開，不過看了一看，田中真美子看起來有點像大谷的母親」；日媒也報導表示，大谷翔平公布自己的老婆身分後，很多人似乎覺得田中真美子很眼熟，那是因為大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得有點相像，不僅是笑容、神韻，連造型都非常的一樣。

▲大谷翔平老婆「田中真美子」撞臉自己媽媽，不僅笑容、神韻很像，連髮型都差不多，吸引網友朝聖。（圖/大谷翔平IG、X）
▲大谷翔平老婆「田中真美子」撞臉自己媽媽，不僅笑容、神韻很像，連髮型都差不多，吸引網友朝聖。（圖/大谷翔平IG、X）
而該網友貼文從今（15）日凌晨12時發出，到上午10點已經突破660萬人觀看，非常的驚人，不少網友朝聖照片後紛紛表示「真的好像！連瀏海都是同款的嗎？」、「男人都會選擇跟媽媽差不多類型的人，我記得我有看過這份報告」、「男人的理想型就是趨近母親的！真的好喜歡這對CP」、「希望大谷和田中真美子永遠幸福！妻子實在跟媽媽太像了」。

男生的理想型撞臉媽媽超神奇！研究證實：是真的

透過大谷翔平的老婆田中真美子撞臉「自己媽媽」來說，不少網友推論「男人的理想型就是趨近母親的」其實是有道理的，過去美國男性生活雜誌《Men’s Health》就報導過，男性尋求女性伴侶時，不知不覺中會選擇相像自己母親類型的女人，雖然聽起來有點奇怪，但其實是完全正常的。

▲大谷翔平老婆就是田中真美子，兩人合照中穿情侶鞋、身高也超配。（圖／大谷翔平IG)
▲大谷翔平公開老婆就是田中真美子，然而也因為愛妻撞臉自己媽媽，意外又掀起「男人理想型趨近母親」的話題。（圖／大谷翔平IG)
芬蘭圖爾庫大學（University of Turku）心理學博士鄔蘇拉．馬欣果絲卡（Urszula Marcinkowska）研究，她找來70名男女，比較每個人與她配偶父母的相似度，結果相比之下，男人的老婆都明顯與自己的媽媽有點相像。

馬欣果絲卡博士表示，從生物進化的角度來說，人類很自然的去找尋跟他生物編碼組合較為類似的同伴結合，以男性而言，他們出生在這世上，最早接觸、也接觸的最親密的人就是「母親」，才會不知不覺中找到跟自己媽媽類似的女孩。沒想到大谷翔平的老婆公開之後，竟然也撞臉自己的媽媽，讓這個「神奇的現象」又備受討論。


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