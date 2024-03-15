大谷翔平眼光真好！「老婆撞臉自己媽媽」　對比照660萬人朝聖

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有網友在社群平台X發文表示「大谷翔平的老婆終於公開，不過看了一看，田中真美子看起來有點像大谷的母親」；日媒也報導表示，大谷翔平公布自己的老婆身分後，很多人似乎覺得田中真美子很眼熟，那是因為大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得有點相像，不僅是笑容、神韻，連造型都非常的一樣。
而該網友貼文從今（15）日凌晨12時發出，到上午10點已經突破660萬人觀看，非常的驚人，不少網友朝聖照片後紛紛表示「真的好像！連瀏海都是同款的嗎？」、「男人都會選擇跟媽媽差不多類型的人，我記得我有看過這份報告」、「男人的理想型就是趨近母親的！真的好喜歡這對CP」、「希望大谷和田中真美子永遠幸福！妻子實在跟媽媽太像了」。
男生的理想型撞臉媽媽超神奇！研究證實：是真的
透過大谷翔平的老婆田中真美子撞臉「自己媽媽」來說，不少網友推論「男人的理想型就是趨近母親的」其實是有道理的，過去美國男性生活雜誌《Men’s Health》就報導過，男性尋求女性伴侶時，不知不覺中會選擇相像自己母親類型的女人，雖然聽起來有點奇怪，但其實是完全正常的。
芬蘭圖爾庫大學（University of Turku）心理學博士鄔蘇拉．馬欣果絲卡（Urszula Marcinkowska）研究，她找來70名男女，比較每個人與她配偶父母的相似度，結果相比之下，男人的老婆都明顯與自己的媽媽有點相像。
馬欣果絲卡博士表示，從生物進化的角度來說，人類很自然的去找尋跟他生物編碼組合較為類似的同伴結合，以男性而言，他們出生在這世上，最早接觸、也接觸的最親密的人就是「母親」，才會不知不覺中找到跟自己媽媽類似的女孩。沒想到大谷翔平的老婆公開之後，竟然也撞臉自己的媽媽，讓這個「神奇的現象」又備受討論。