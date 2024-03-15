就職立委滿1個月　沈伯洋曝12點心得「爾虞我詐、壞人很多」

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沈伯洋昨（15）晚在臉書分享，在立法院工作1個多月，共有12點雜感，分別是：
第一、 好多議題，一個結束，兩個馬上跟上來，完全沒有喘息空間，被洪流沖著走又要保持好初衷真的需要毅力。
第二、爾虞我詐不少，壞人很多，相比之下學術界和補習界好像還好。我自以為遇過很多壞人結果我錯了。
第三、我有時候跟別的委員打招呼太大聲（委員早！）會嚇到對方。
第四、常常會來不及吃飯。
第五、可以即時回應事情雖然很好，但會力不從心，幸好有一堆隊友carry。
第六、委員的專業取決於助理的專業。
第七、價值排序更重要了，因為想要改的事情太多了。
第八、好幾個人真的是有攝影機和沒攝影機是兩個完全不同人格。有麥克風跟沒麥克風也是兩個人。Literally上一秒還在跟你哈拉，下一秒拿麥克風六親不認。
第九、真的很像大學，有福利社、有兩個學期、同黨的伙伴很像一個班級。然後也有別的班級努力在完全不同的方向。
第十、 要很混或很認真也完全取決於自己。說真的我也完全理解為何有人很混也照樣可以選上。
第十一、真的要權衡各方利益，雖然早就知道了，但還是比想像中更難一些。
第十二、要很早起，本來是我最難適應的地方，但是後來很快解決，因為每次聽到造謠和聲音就整個腎上腺素來了。
該篇貼文引起網友回響，截至目前為止已有1萬6000多名網友按讚，有網友詢問，很混的人是都在「選民服務」所以才會一直選得上嗎？沈回覆，不完全是，選民服務很重要，有在做才是不混，他說的是連選民都不太顧也可以選上的，就是直接訴諸意識形態。
身為前輩的綠委王定宇留言說，「我也還在體會中，我們一起學習，一起加油，一起努力讓國家更好」、蘇巧慧則說，「才剛開始喔（拍肩」；同樣為新科綠委的李坤城補充，「最怕不同委員會的質詢時間撞在一起」、「當有人一直罵都不讓官員回答，其實官員最輕鬆」。