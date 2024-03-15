大谷翔平愛妻是日女籃國手田中真美子！球迷祝褔「好險不是名模」
大谷翔平老婆曝光！結果是前日本女籃3X3國手，同時也曾代表日本隊來台打瓊斯盃的田中真美子，兩人不但在飛機前曬恩愛，不少媒體也都十分興奮，尤其球迷看到照片都很為兩人祝福，大谷翔平在美國、日本甚至世界各地，都有十分死忠的粉絲，看到田中清秀的模樣，都鬆了一口氣「還好不是名模。」
記者吳政紘/綜合報導
田中真美子在日本國內雖然不是最頂尖運動員，但在日本也有一些粉絲，尤其外型十分清秀，打球時也很有毅力，身高180公分，已經是很高大的身材，跟大谷很匹配。
大谷翔平曾透露妻子是很「普通」的日本女性，兩人相遇在3、4年前，當時大谷就曾偷偷跑去看女籃比賽，被網友發現，大谷身高193公分，很難在籃球場不被注意到。
此外，大谷據說也曾幫妻子田中真美子拍過照片，從田中真美子引退後，馬上刪除IG所有照片來看，十分符合大谷低調的個性。
而大谷翔平也在最後一刻才公開田中真美子的照片，不但要再次保護愛妻，也達到他做丈夫的義務。
大谷翔平結婚消息已經震撼不少球迷，但這次公開愛妻照片更是讓人驚嚇，不少球迷認為，儘管田中真美子看起來很「樸素」，但很自然，身高又高，又是運動型美女，跟大谷的個性很合，若是「名模」，反而覺得跟大谷很不搭。
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