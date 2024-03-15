長期照護失智老父！嘉義女疑不堪壓力弒親 被鄰居發現陳屍鐵捲門
去年6月間，嘉義縣竹崎鄉和平村一名47歲的盧姓女子，疑似因不堪長期照顧失智老父的壓力，用棉被悶死父親之後，又企圖服藥物輕生被救回，未料，本月13日，盧女發現陳屍在自家鐵捲門下，14日檢警相驗遺體，研判為壓頸窒息身亡，無外力介入。
記者林盈君／綜合報導
據了解，盧女於2023年6月間，疑似因不堪長期照護壓力，且加上父親失智狀況日趨嚴重，涉嫌悶死父親之後又服藥物輕生，警消獲報到場，將盧女送醫搶救撿回一命。同年9月間，嘉義地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌，將盧女起訴，全案移審嘉義地院，交由國民法官審判，但家屬聲請不由國民參與審判，經嘉義地院同意。
本月13日下午，盧女被鄰居發現，陳屍在竹崎鄉住處、遭自家門鐵捲門壓住死亡，檢警會同法醫相驗後，研判無無他殺之嫌，家屬對死因也無意見。
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