陸博主用AI復活李玟、高以翔！恐侵犯肖像權 粉絲苦求：放過她吧
國際天后李玟去年意外離世，享年48歲，留給歌迷無限懷念與追思，遺憾再也聽不到她美好歌聲，如今AI技術發達，竟有大陸博主使用AI技術合成，重新「復活」李玟的身影，讓她以活潑開朗的聲音和粉絲打招呼，模樣維妙維肖，有歌迷感覺很驚喜，卻有更多粉絲不忍她被消費，喊話「拜託放過她好嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
據《梨視頻》報導，網友使用AI生成技術，讓李玟暖心回應粉絲關切，她對歌迷說：「我知道你們可能會感到驚訝，甚至有些不真實，但請相信我，這是一個充滿著愛和感激的時刻」，儘管嘴型未能完全符合，但爽朗聲音與李玟如出一轍，該位博主甚至用科技「復活」高以翔等人登上熱搜，引起熱烈討論。
儘管博主「AI復活親人」宣稱，是應歌迷要求製作李玟的AI影片，滿足大家對天后的思念，「這種不是模仿，只是表達對CoCo的愛。第一我是免費的，第二我是註明了AI生成」，但多數網友認為若非出自李玟家人的請求，這行為明顯侵犯個人肖像權，紛紛留言「請停止這場鬧劇，讓逝者安息，避免他們的親人再因此難過」、「為了流量不擇手段罷了」、「拜託放過她吧」、「這並非本人，並不是他的真實意願」。
而音樂製作人包小柏因愛女病逝，曾深入鑽研AI技術，成功復刻出「數位女兒」，讓他們有機會再聽到愛女說話，讓女兒「開口」幫太太唱生日快樂歌，他認為「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式」。不過，大陸博主表示，幫粉絲製作李玟、高以翔影片沒有收費，若是私人需求，就會收取每人588元人民幣的費用，利用AI技術賺錢是否合理，引來兩極評價。
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