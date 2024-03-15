大谷翔平老婆是籃球國手！打球影片被挖出　全場愣：小孩基因起飛

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田中真美子的外型甜美樸實，擁有180公分的高挑身材，與193公分的大谷翔平非常的登對，然而田中真美子原本是日本女籃的國手，過去曾經征戰許多國際級的比賽，也在2017年期間，隨日本國家女籃隊，受邀來台參加瓊斯盃，當時候還被台灣媒體封為「日本王祖賢」小有名氣。
而去年四月，田中真美子就宣布退休，在大谷翔平終於公開自己愛妻是田中之後，就有網友翻出田中過去籃球比賽的畫面，只見她中鋒的位置打得相當出色，隊友在外線傳球進內場，田中找到空擋補位之後完美上籃，幫助隊伍拿分，說實在，如果只單看大谷翔平公布的照片的話，還真覺得田中真美子在籃球場上有蠻大的反差感。
影片曝光後，不少球迷紛紛回應「以後小孩應該要學棒球還是籃球呢？」、「未來小孩體育基因一定不得了，田中這麼會打！」、「我想想....小孩選籃球棒球發展都可以呢」、「哇！這小孩以後基因一定超好」、「田中真美子打球是非常強勢的！現在竟然已經是大谷翔平的賢妻」。
田中真美子國三長到177公分！國際籃球成績相當不錯
說到田中真美子的籃球生涯，之所以會選擇籃球的原因，是因為比她大2歲的哥哥打籃球，因而自己也選擇籃球發展，一剛開始加入球隊時，田中的表現不算太突出，直到國三時長到177公分，才成為球隊主力，主打的位置是中鋒，後來高中田中進入東京聖德大學附屬高中，這是一所培養日本女子籃球運動員名校，讓她不分平日假日的勤奮練習。
後來田中開始代表日本隊出國比賽，多次入選青年國家隊，包括在2014年「亞洲U18青年女子籃球錦標賽」以及2017年「世界大學運動會」拿到銀牌，也在2011年「亞洲U16青年女子籃球錦標賽」、2017年「威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」獲得金牌殊榮，成績是算相當的不錯。
後來2019年，田中真美子加入富士通女籃紅波（Red Wave）社會隊，這段期間極有可能就是她與老公大谷翔平認識的時間點，因大谷翔平也曾受訪說過「自己與老婆是在訓練時所認識」，因此外界也都認為這時期就是兩人相識的關鍵期，如今田中真美子已經在去年4月退役，未來成為「大谷嫂」的生活以及一舉一動，都將受到國際間的關注。
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