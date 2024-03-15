罷免謝國樑達送件門檻 柯文哲：法律問題不要政治解決
基隆東岸商場招商爭議，造成前後任市長林右昌與謝國樑隔空交火，基市青年發起的「山海公民拆樑行動」僅6天就跨越第一階段「連署門檻」，收到3100多份聯署書。針對謝國樑面臨罷免，民眾黨主席柯文哲今（15）日回應，法律問題不要政治解決，如果這件事情要去搞罷免，不具正當性。。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午參加民眾黨立院黨團會議後受訪，媒體詢問基市府與主富公司（NET）爭東岸商場產權，柯文哲指出，此案細節她不知道，但有幾個疑點，第一，政府與廠商簽訂不管是BOT、OT、ROT，如果後來有變更，多蓋了什麼，應該議約要重訂，「我不可以現在跟你簽一個約，簽完約後又蓋了一大堆，那些都不算錢、產權，這個是有問題的」。
柯文哲說，林右昌主政的基市府都發建築、使用執照給它，但蓋完以後怎麼沒做產權登記，這個都太奇怪了，此案疑問重重，「簽約後如果有內容改變，約要重訂，怎麼可以照原來的約？這實在太奇怪了」。
媒體詢問罷免謝國樑有道理嗎？柯文哲表示，法律問題不要政治解決，有產權爭議就法律去解決，搞成政黨對立再去搞罷免，這是增加社會成本，如果這件事情要去搞罷免，不具正當性。