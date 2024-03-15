大谷翔平愛妻7年前曾來台打世大運！結婚喜訊日本女籃隊友也祝賀
洛杉磯道奇（MLB）在昨（14） 日情人節啟程前往韓國，備戰與聖地牙哥教士的海外開幕戰，道奇「二刀流」大谷翔平則在昨（14）日深夜曬出，與老婆田中真美子、翻譯水原一平夫婦，以及山本由伸、山本由伸翻譯園田芳大的合照，並隨即引發網友關注，此外大谷翔平的妻子田中真美子曾在2017年時，代表日本來台參加台北世大運，並在當時對台灣球迷印象深刻。
記者張志宇／綜合報導
今年27歲的田中真美子身高180公分，就讀東京成德大學高等學校與早稻田大學期間，曾入選過日本U16、U17、U18女籃國家隊，與兩屆世大運女籃國家隊，並在2017年台北世大運上，幫助日本拿下暌違50年的銀牌，可說是日本出名的籃球美少女。
田中真美子在當時更是對台灣的球迷留下深刻印象，「台灣球迷的加油成相當驚人，認為男球迷來看女子賽事並不常見，但因為他們的進場加油，讓比賽變得更有趣與刺激。」
現年滿27歲的田中真美子，過去是WJBL富士通紅浪隊的成員，但在去年在當打年紀26歲就選擇退役，在當時引起球界關注，或許退役的決定，正是為了能專心赴美，專心幫助老公大谷翔平，成為最強而有力的後盾。
值得一提，隨著大谷翔平曝光愛妻田中真美子，田中真美子的國家隊隊友也「不忍了」，曾代表日本女籃出征2020東京奧運的小前鋒馬瓜伊芙琳，也在今（15）日於自己的社媒「X」上，恭賀他與大谷翔平結婚。
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