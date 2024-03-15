國銀1月刷卡破3851億同期新高！沒好市多卡　這銀行仍拿下雙冠王

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值得注意的是，其實從去年5月開始，已連續9個月每月信用卡簽帳金額都超過3千億元，每月信用卡簽帳金額3千億元以上，似乎已成為常態，今年1月刷出近3852億元，主要是有3天的連假、學生寒假，加上接近2月的7天春節假期，民眾在聚餐、採購等消費需求增，也是讓今年1月信用卡簽帳金額衝高的主要因素。
就個別發卡銀行表現來看，中信銀延續去年氣勢，1月信用卡刷出637.39億元，蟬聯業界冠軍，緊追在後的是國泰世華1月刷出601.13億元，也成為市場「唯二」單月刷卡金額突破600億元大關的發卡行，亦都寫下同期新高。
另外，台北富邦、玉山銀行及台新銀行刷卡金額也擠入前5名，北富銀1月刷出545.56億元，玉山銀有470.55億元、台新銀行427.71億元，其中玉山銀行也創史上同期新高之外，北富銀則創單月刷卡量新高。
至於截至1月底整體市場總流通卡數約5880萬張，單月增加68萬餘張；總有效卡數來到3789萬張，單月增加近12萬張。若就個別銀行表現來看，單月發卡數，以中信銀增加88227張拿下發卡王寶座，台北富邦銀行83366張緊追在後， 台新銀60384排第三，玉山、國泰世華銀各有55987張、49827張分居第四、第五名。不過，1月有2家銀行停卡量較多，其中1家是台新銀行，另1家則是星展銀行，金管會表示應與進行清卡有關。
若就流通卡數來看，也由中信銀以912萬7645張拿下第一，取得好市多COSTCO聯名卡的台北富邦銀行以727萬2793張排第二，玉山銀行也有722萬7179張第三，國泰世華銀721萬0022張第四，台新銀行則有650萬0402張排第五。
若就有效卡數來看，同樣由中信銀以581萬6858張居冠，台北富邦銀556萬3109張第二，第三至五名分別為玉山銀的482萬6736張、國泰世華銀465萬8656張、台新銀459萬6014張。