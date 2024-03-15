台灣便利商店密集度有多高？每1703人就有1家　僅次於亞洲這一國

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經濟部表示，近年隨著消費者需求，發展各式複合店型、增加行銷活動頻次與強化支付便利性，推升便利商店營業額攀升至2023年4126億元，連續14年創新高，單店營業額突破3千萬元，近4年更在加快展店速度、深耕會員生態圈，以及聯名合作製造話題，吸引嘗鮮族群下，2020至2023年平均成長5.6%，表現優於2016至2019年疫情前4年的4.1%。
隨業者積極展店，我國便利商店數逐年攀升，根據流通快訊統計，2023年12月底達1萬3706家，平均每1703人就有1間便利商店；南韓也競相展店，2022年便利商店數5萬7617家，平均每897人就有1間便利商店，密集度高於我國；日本受高齡化及少子化因素影響，放慢展店速度，近7年維持在5.6萬家上下，2023年平均每2200人擁有1間便利商店，密集度居第三。
觀察便利商店商品銷售結構，以飲料、菸酒類占比約6成最高，不過近年來便利商店積極推出各式聯名食品，提升消費者嘗鮮的意願，加上民眾健康意識抬頭，引進多項保健食品銷售，推升食品業績持續躍升，食品類占營收比率更從2016年的25.4%，上升至2022年的31.9%，增加6.5個百分點，占比上升幅度居各類貨品之冠，進而壓縮飲料、菸酒類占比呈現下滑態勢。
此外，經濟部表示，我國便利商店淡旺季分明，就近5年各月營收觀察，除2021年因國內三級警戒施行，營收走勢異於常態外，之後隨疫情影響式微，民眾生活回歸常軌，營收逐步回歸常態的淡旺季，前三大銷售旺季集中於1月圍爐商機，以及7至8月暑假出遊、高溫體感商機，皆為推升營收高峰的主因。