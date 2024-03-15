涉護航監視器業者！北市議員陳重文遭聲押　柯文哲轟財團勾結議會

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柯文哲今日上午參加民眾黨立院黨團會議後受訪，媒體詢問陳重文遭聲押，柯文哲表示，「凡走過必留下痕跡」，去查1年多他大動作出來開記者會，就在批評這件事情，「故事是這樣，因為我做事很認真，所以在預算通過後，凡是被議會加上但書，他都會逐條再看一遍，當時就對其中一條但書有意見。」
柯文哲指出，台北市的監視器有85%用2M就可以解決，但是議會就加上但書說，如果要用2M的傳輸速度，以後只能買100萬畫素的攝影機，問題現在100萬畫素的攝影機已經沒有在生產，所以這條但書是在逼北市府全部都使用3M的傳輸速度，每年傳輸費用至少增加8000萬，一看就有問題。
柯文哲說，他當時就在記者會上抨擊，「我柯文哲都還沒下台，你們民進黨跟國民黨就聯合污錢，而且是財團勾結議會，榨取國家錢財，一年至少8000萬以上」。柯文哲也說自己已經卸任，不知道2023年的預算蔣市府是怎麼執行預算，且已經知道有問題，編2024年預算時為甚麼還會放水？應該要去查怎麼執行跟為甚麼放水。
柯文哲呼籲，如果是因為議員施壓，蔣市府要有勇氣，該覆議就覆議，訴諸民意，該堅持的要堅持。
針對惡保母虐童案再度引發社會安全網補網問題，媒體詢問有什麼建議要給蔣萬安嗎？柯文哲表示，他當市長時就有社會安全網制度，最重要是有無落實執行。