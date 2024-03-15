李亦伸專欄／中華男籃歸化球員「最佳選項」評估！

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我：目前中華男籃歸化球員因為中華隊國際賽戰績差，精英國手徵召陷入各種困難，現有歸化球員阿提諾表現、能力不符預期，加上中華籃協組訓遇上很多障礙+困難，跟球迷期待值有很大落差。
為滿足球迷期待，為歸化而歸化，這是目前體育署和中華籃協行事態度決策，這也是台灣籃球一直在落後關鍵。
這三名歸化球員選項沒有不好，但都太平凡，花國家、政府的錢，歸化很平凡，對提升中華男籃戰力和競爭力極為有限歸化球員，意義真的不大，改變也非常有限。
吉爾貝克、狄帝都是比阿提諾更好的團隊球員和護框長人，但對中華隊競爭力提升極為有限，我個人喜歡布依德這種球路和類型，有速度、有拚勁、有防守、有對抗性，但他年紀太大，已經34歲，不適合做為歸化球員，加上外線太差(三分命中率不到3成)，缺陷太明顯。
2問：你認為台灣籃球、中華男籃問題在那裡?有了歸化球員，體育署居中協商，解決組訓、徵召、歸化問題，中華男籃競爭力和實力就得到解決?
我：中華男籃要強大，要提升實力，那不是完美徵召精英球員+歸化+做好保險就能解決，中華隊本土球員已經被亞籃前八拉開差距，防守、強度、對抗、外線都要花2-3年提升，歸化球員如此平凡，作用不大，教練也需要專職、勝任。
我們得從職籃全面提升競爭力，從產業環境做出改變和要求，球員必須自律、建立更好文化，那麼像吉爾貝克、狄帝、布依德這種層級歸化球員加入中華隊，戰力才能升級。
那不是今年11月就能達成目標，這太天真，也很白癡，台灣籃球至少需要2-3年重振重整全面升級，兩、三年後才能拉近與亞籃八強差距。
3問：吉爾貝克、狄帝兩名七呎長人歸化選項，你可以進一步評析他們的能力和功能?
我：吉爾貝克防守更好更強，團隊意識強大，但進攻技巧單一，沒有投籃能力，在國際賽只能做苦工，沒辦法為中華男籃戰力解套。中華男籃更需要的是有超級得分爆發力和全面攻防能力的高大鋒線，這也是我更喜歡布依德原因，但布依德同樣沒有出色外線和超強持球單打得分爆發力，缺陷太明顯。
狄帝不錯，他是比吉爾貝克更好選項，能拉開空間，小有三分，得分能力更好，對抗性和護框能力、籃板都很出色。但以中華男籃現階段能力和人手、天賦，狄帝還沒辦法全面提升中華男籃競爭力，他只是中華男籃主要配菜，缺少超強自主得分爆發力和持球能力，打法被動。
4問：你對中華男籃外籍教練有何看法?
我：來台灣的外籍教練都很專業，各有背景和出身，但等級、檔次、能力或許都需要審慎評估。我對會來台灣的外籍教練普遍沒有信心，我也不懂，體育署每個月砸預算給外籍教練，為什麼不給中華男籃總教練全職薪水，這才是真正底氣和培養人才。
這些來台灣外籍教練、技術顧問根本沒有什麼作用，球員不會聽你的，選訓賽都是本土總教練負責，臨場應變用人成敗都是本土總教練一肩扛，全世界最好最完美工作就是中華男籃外教顧問，這位置和工作太爽了。
錢要花在刀口上，體育署錢太多，中華男籃能力有限，兩個主要專責單位專業決策眼界不足，叫人心痛。
5問：總結中華男籃、歸化球員、產業現況、未來期待。
我：為滿足球迷期待，平撫輿情，為歸化而歸化，有比沒有好，這都是台灣籃球不進反退關鍵罩門，花的是國家的錢，全民稅金，但做的是很平凡的工作，對產業提升有限，戰略、策略都不明智。
歸化球員一年一簽或一簽兩年，支付全額薪水時代已經過去，中華男籃這些歸化球員選項都不是精英外籍球星，並不需要這樣砸錢，組訓賽三個月給薪，全面歸化這些大家都還算滿意洋將，這才是趨勢和未來。
另外就是給本土總教練專職薪水，組訓賽三個月就給三個月，六個月就給六個月，這才是國家隊凝聚力和戰力提升根源，中華籃協、體育署都需要擴大視野和能力，現有專業、人力已經不符世代、產業和國際籃球競爭。
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