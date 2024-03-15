蕾菈曬辣照求歡尪「直到跟我捉X」！遭狂酸怒反擊：關你什麼事
百萬網紅蕾菈（Lyla）是YouTuber「反骨男孩」成員，以性感形象走紅，一直以來卻爭議不斷，先前更因為捲入大麻風波而陷入沈寂，直到最近才逐漸重新在社群平台上浮出水面，沒想到又因為開玩笑要「每天發照片直到老公跟我捉i」，再度引發網友抨擊，讓她氣到直接反擊。
記者吳昕蓓／綜合報導
蕾菈日前在社群平台Threads曬出辣照，開玩笑稱自己要每天發性感照，直到老公湯宇願意和她「捉i」，蕾菈第一天直接穿上桃紅色馬甲，展現火辣身材曲線，第二天則是換上白色削肩短版上衣，第三天更以一身白色深V細肩帶禮服亮相，直接大秀深邃事業線。
然而這系列貼文卻引起部分網友不滿，紛紛留言寫下：「為什麼要公眾說這種話」、「我倒要看看是自拍幾天會進去蹲」、「看起來是又在吸了」、「未來單親媽媽」、「以後小孩去上學，同學直接拿他媽媽的Threads給他看」，讓蕾菈忍不住氣到發文反擊。
蕾菈無奈表示，「一堆人在Threads上隨便發文都可以，公眾人物在上面發幾則屁文就要被砲轟到死！」更無法接受網友將炮火轉向自己的孩子，「你們這些人是哪裡來這麼多問題啊，我在我版面發什麼乾（干）你屁事」，之後更曬出和湯宇的合照宣布，「沒有Day4，謝謝廠商爸爸，這潤滑液送的很是時候」，藉此平息風波。
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