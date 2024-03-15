Curry迎36歲自嘲「老了」！壽星戰數據驚人　Kerr：盼他周日復出

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Ayesha現在是3個孩子的母親，並且已經懷上第4胎孩子。Curry的兒子Canon也在影片的背景中大喊「今天是你生日！」可愛的聲音和童語，展現出一家和樂融融的氣氛。
Stephen Curry的生日特別表演很精彩 「壽星戰」場均砍接近30分
儘管Curry已經36歲了，但他仍然處於巔峰狀態，本季他場均可貢獻26.9分4.4籃板4.9助攻，投籃命中率44.9%，本季有24次單場得分超過30分。可惜勇士隊這一季狀態起起伏伏，目前仍在西區第10的位置舉步維艱。65場比賽過後，灣區的戰績為34勝31負，正努力取得附加賽資格。
過去Curry在3月14日當天的表現總是非常出色，他當「壽星」時打過的7場NBA比賽中，戰績為5勝2敗，場均可以得到29.4分6.4助攻2抄截4.6籃板，投籃命中率高達51.5%，三分線命中率為52.1%。
今年生日，Curry因傷沒有打比賽，下一場勇士隊比賽定於3月17日對戰洛杉磯湖人隊。也許球迷可以期待Curry能夠在該場比賽領取他遲來的生日禮物。
勇士隊近況不妙 Curry需要趕緊復出
勇士隊在過去6場比賽中輸掉了場，他們在2月打出來的連勝氣勢已經消退，例行賽還剩下17場比賽，他們從西區第10名上升到第6名的機會，正在迅速縮小。
勇士總教練Steve Kerr受訪時表示，上一場勇士輸給達拉斯獨行俠的原因是進攻端火力不足，自己仍對球隊有信心，但也坦言：「我們希望Curry能在這個周日復出。」
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