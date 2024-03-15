大谷翔平老婆是田中真美子！標準身高差13公分　IG熱舞影片曝光

🟡大谷翔平2月29日宣布結婚
MLB球星大谷翔平，選在四年才一次的2月29日當天，在個人IG貼文宣布結婚喜訊，對象是「日本女性」，表示新家庭成員「兩人一狗」會相互扶持，公告右下角還有一隻可愛狗圖，但通篇未洩漏妻子身份，引起各界瘋猜。
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🟡大谷翔平爸爸、媽媽都是運動員
大谷翔平的父母都是運動員，爸爸大谷徹曾是日本社會人球隊的外野手，媽媽大谷加代子則是前羽球選手。從小爸爸就擔任大谷的棒球教練，傳授他球技，而大谷也很愛和媽媽一起打羽球。
大谷在個人傳記曾提到，在他小學時父親會每天和他寫交換日子，兩人在文字中溝通對打棒球的看法與建議，而媽媽也很重視親子溝通，MLB在母親節時曾貼出兩人1999年的合影，當時才4歲的大谷讓人直呼可愛。
🟡田中真美子父母親神秘、哥哥是運動員
相較於大谷翔平的家庭成員資訊公開，田中真美子一家就低調許多，一家四口除了父母親，就是她和橄欖球選手哥哥田中真一。田中真美子的爸爸媽媽職業都未透露，不過1996年出生的田中真美子，小時候其實是練空手道，上了國中才學哥哥打起籃球，並成為職業籃球選手。
而田中真美子的哥哥，就是橄欖球運動員田中真一，出生於1994年，比田中真美子大了2歲，田中真一過去曾入選日本U19國家隊，也是一名優秀的運動員。
🟡大谷翔平身高和田中是「完美差距」
大谷翔平身高193公分，除了從小愛運動，優生學也是重點之一，爸爸大谷徹182公分、媽媽加代子身高170公分。
大谷這次貼出和妻子合影，不僅兩人笑容都和煦溫暖，連身高差都被讚完美，過去是籃球選手的田中美真子，身高是180公分，兩人相差13公分，幾乎接近最完美的身高差15公分標準，恰好是女生輕輕踮起腳尖就能親吻男生的理想差距。
🟡大谷翔平、田中真美子IG
大谷翔平IG帳號是「Shohei Ohtani」 (@shoheiohtani)，包括結婚的喜訊、和老婆首次公開的合照，大谷都是選擇在自己IG曝光。
外型甜美的田中真美子，被封為「日本王祖賢」，不過田中在去年4月宣布退休，當時便將個人IG帳號刪除，後來也引起猜測，當時一切準備可能就是為了陪大谷遠赴MLB。雖然田中真美子刪除社群，不過在Ｘ（Twitter）還是有留下一些趣味的短影音，像是田中跳舞的可愛模樣。
📍點此連結｜大谷翔平IG帳號