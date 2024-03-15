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大谷翔平老婆是田中真美子！標準身高差13公分　IG熱舞影片曝光

▲大谷翔平在IG限動公開老婆是田中真美子，兩人恰好是標準身高差，田中真美子可愛的跳舞影片也曝光。（圖／取自IG@dodgers）
▲大谷翔平在IG限動公開老婆是田中真美子，兩人恰好是標準身高差，田中真美子可愛的跳舞影片也曝光。（圖／取自IG@dodgers）

記者黃韻文／綜合報導

大谷翔平才剛在四年一次的2月29日公布婚訊，震驚各界，不過僅稱太太是「普通的日本女性」，並未公開身份，因而引發日本媒體「重金尋賞」，只要能請到大谷翔平老婆上節目，就有100萬日幣（約新台幣21萬元）的賞金，引起熱議。為了中止臆測，大谷翔平314白色情人節突在IG限動貼出合照，身旁妻子正是早被瘋猜的田中真美子，兩人身高差被讚完美，《NOWnews》整理重點一文快速看。

🟡大谷翔平2月29日宣布結婚
MLB球星大谷翔平，選在四年才一次的2月29日當天，在個人IG貼文宣布結婚喜訊，對象是「日本女性」，表示新家庭成員「兩人一狗」會相互扶持，公告右下角還有一隻可愛狗圖，但通篇未洩漏妻子身份，引起各界瘋猜。

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▲大谷翔平在2月29日在個人IG發出婚訊。（圖／翻攝畫面）
▲大谷翔平於2月29日在個人IG發出婚訊。（圖／翻攝畫面）
當時多方線索都指向前日本富士通女籃好手田中真美子，她的外型、經歷都符合大谷的「理想型」，訂婚時間也恰好是田中真美子的引退時機。更有日媒祭出100萬日圓賞金欲尋找大谷老婆。不再讓各界瞎猜，在道奇隊搭機飛往南韓之際，大谷在IG限動突貼出一張大合照，正式公開老婆真面目，就是田中真美子。

▲大谷翔平老婆被封為「日版王祖賢」！田中真美子未來將受到注目。（圖／取自富士通籃球隊）
▲大谷翔平老婆被封為「日版王祖賢」。（圖／取自富士通籃球隊）
🟡大谷翔平爸爸、媽媽都是運動員
大谷翔平的父母都是運動員，爸爸大谷徹曾是日本社會人球隊的外野手，媽媽大谷加代子則是前羽球選手。從小爸爸就擔任大谷的棒球教練，傳授他球技，而大谷也很愛和媽媽一起打羽球。

大谷在個人傳記曾提到，在他小學時父親會每天和他寫交換日子，兩人在文字中溝通對打棒球的看法與建議，而媽媽也很重視親子溝通，MLB在母親節時曾貼出兩人1999年的合影，當時才4歲的大谷讓人直呼可愛。

▲大谷翔平的爸爸是棒球員，媽媽是羽球員。（圖／翻攝畫面）
▲大谷翔平的爸爸是棒球員，媽媽是羽球員。（圖／翻攝畫面）
🟡田中真美子父母親神秘、哥哥是運動員
相較於大谷翔平的家庭成員資訊公開，田中真美子一家就低調許多，一家四口除了父母親，就是她和橄欖球選手哥哥田中真一。田中真美子的爸爸媽媽職業都未透露，不過1996年出生的田中真美子，小時候其實是練空手道，上了國中才學哥哥打起籃球，並成為職業籃球選手。

而田中真美子的哥哥，就是橄欖球運動員田中真一，出生於1994年，比田中真美子大了2歲，田中真一過去曾入選日本U19國家隊，也是一名優秀的運動員。

▲田中美真子的哥哥田中真一。（圖／取自league-one.jp）
▲田中美真子的哥哥田中真一。（圖／取自league-one.jp）
🟡大谷翔平身高和田中是「完美差距」
大谷翔平身高193公分，除了從小愛運動，優生學也是重點之一，爸爸大谷徹182公分、媽媽加代子身高170公分。

大谷這次貼出和妻子合影，不僅兩人笑容都和煦溫暖，連身高差都被讚完美，過去是籃球選手的田中美真子，身高是180公分，兩人相差13公分，幾乎接近最完美的身高差15公分標準，恰好是女生輕輕踮起腳尖就能親吻男生的理想差距。

▲大谷翔平老婆就是田中真美子，兩人合照中穿情侶鞋、身高也超配。（圖／大谷翔平IG)
▲大谷翔平193公分，田中真美子180公分，兩人身高超配。（圖／大谷翔平IG)
🟡大谷翔平、田中真美子IG
大谷翔平IG帳號是「Shohei Ohtani」 (@shoheiohtani)，包括結婚的喜訊、和老婆首次公開的合照，大谷都是選擇在自己IG曝光。

外型甜美的田中真美子，被封為「日本王祖賢」，不過田中在去年4月宣布退休，當時便將個人IG帳號刪除，後來也引起猜測，當時一切準備可能就是為了陪大谷遠赴MLB。雖然田中真美子刪除社群，不過在Ｘ（Twitter）還是有留下一些趣味的短影音，像是田中跳舞的可愛模樣。

📍點此連結｜大谷翔平IG帳號


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