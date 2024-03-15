大谷翔平將偕同愛妻田中真美子抵首爾！日媒估機場恐擠超過300人
洛杉磯道奇為了下周的海外熱身賽，在昨（14）日搭機前往南韓首爾。大谷翔平也在登機前拍攝了合照，也隨之讓自己的妻子田中真美子在媒體面前曝光。有日本媒體的報導指出，參與熱身賽的另一支球隊聖地牙哥教士隊抵達首爾時，機場就已經累積將近300人，如果載著道奇隊還有大谷翔平夫婦的飛機抵達機場，預估可能吸引超大量的接機群眾和媒體。
記者林之越/綜合報導
在大谷翔平的個人Instagram上可以看到，道奇隊全員正準備搭機前往首爾比賽，包含大谷翔平本人、妻子田中真美子還有翻譯水原一平夫婦，以及山本由伸和他的翻譯等人一起合影，並用韓文寫下「等不及了！」
但「等不及了」的不僅是大谷翔平，在南韓首爾的媒體和粉絲可能也更加期待道奇隊的到來。根據日本媒體《NEWS postseven》的報導指出，道奇隊此次熱身賽的對手，教士隊在今（15）日稍早已經抵達韓國，雖然時間已是凌晨1點多，但現場仍有10多台相機和300多名球迷在現場接機。
即便教士隊陣中有達比修有、新加盟的松井裕樹等日籍投手，但道奇隊陣容的星度更加豪華，在美國當地也有壓倒性的人氣，更不用說大谷翔平本次帶著自己的妻子同行，媒體、球迷勢必會爭相一睹本人風采。
因此報導也預估，屆時將會同時吸引美國、韓國、日本的媒體和球迷，到場接機的人數可能會突破300人以上。道奇、教士在20日、21日會前進首爾的「高尺巨蛋」進行兩場海外賽，日籍投手山本由伸將擔任第二場比賽的先發，而大谷翔平也很有可能以第二棒指定打擊的身份出賽。
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