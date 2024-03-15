《羋月傳》孫怡偷吃男嘉賓！被抓包冷回：讓他滾了 劈腿時間線曝
演出《羋月傳》竄紅的30歲中國女星孫怡，2022年離婚後再傳新戀情，對象是她擔任戀愛實境節目觀察嘉賓的主角之一滕光正，兩人私下牽手約會全被拍，交往證據確實，由於該男在節目裡和女嘉賓沛沛配對成功，疑似私下劈腿孫怡，引起網友反彈，孫怡被抓包之後立刻發文「謝謝大家關心，讓他滾了」，表態狠甩滕光正，網友卻不領情，怒罵她介入戀情「知三當三」！
記者江芷稜／綜合報導
孫怡2022年和男星董子健結束5年婚姻關係，隨後以觀察嘉賓的身分參與戀綜《怦然心動20歲》，被爆出與小7歲的嘉賓滕光正交往，去年6月一起去海南島看周杰倫演唱會，她當時還嘴硬否認，強調自己單身，沒想到被大陸狗仔「攝影劉大錘」拍到她近日和男方出遊聚餐，兩人相談甚歡，牽手動作親暱，明顯看得出來是一對情侶。
可惡的是，滕光正去年在節目裡與一位女嘉賓沛沛牽手成功，私下卻劈腿孫怡，沛沛曬出兩人交往時間線，表示和男方去年3月後確認關係，還流出親吻照，一直保持發展狀態，還會一起打電玩遊戲，沒想到6月爆出滕光正和孫怡去海南島看周杰倫演唱會後，隔天男方就以「我們不適合」要求分手，不甘心對方說謊，她怒批「我以為你當時被罵去海南散心還在安慰你的時候，真的像個傻子」。
滕光正劈腿時間線曝光，孫怡立刻在微博冷回「謝謝大家關心，讓他滾了」，態度相當堅決，但她否認戀情又自曝分手，被網友嘲笑睜眼說瞎話，怒轟「姐，妳竟然背叛粉絲」、「知三當三，還是一個素人，真不挑啊」、「還在立人設，妳真是餓了」、「妳真是會裝，本來還對妳頗有好感的」。
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