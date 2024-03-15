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盤點周思齊4大經典時刻！有望成為中職第9位「千安、百轟、百盜」

▲盤點「周董」周思齊5大經典時刻，將有望成為中職第9位「千安、百轟、百盜」選手。（圖／中職提供）
▲盤點「周董」周思齊5大經典時刻，將有望成為中職第9位「千安、百轟、百盜」選手。（圖／中職提供）

實習記者掌聿嘉／綜合報導

中信兄弟「周董」周思齊，近日正式宣布引退。今年42歲的他，在職棒場上奮鬥了19個球季，累積1738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點，生涯打擊率高達3成07，同時累積98次盜壘成功，在今年球季結束前，有極高機會能成為中職史上第9位完成「千安、百轟、百盜」里程碑的選手。

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周思齊是現役選手中最後一名出身自誠泰Cobras的球員，在他20年的職棒生涯中，經歷過2次假球風波，輾轉換過4支球隊，從誠泰COBRAS、米迪亞暴龍、兄弟象、到現在的中信兄弟，不僅見證中華職棒從黑暗時期到現在的蓬勃發展，同時靠著自身在球場上的拚搏，以及個人的人格魅力，累積了一票忠實球迷。

▲中信兄弟球星周思齊預計今年打完正式引退，周思齊的4個球衣，代表他不同時期的風采。（圖／NOWnews製作）
▲中信兄弟球星周思齊預計今年打完正式引退，周思齊的4個球衣，代表他不同時期的風采。（圖／NOWnews製作）
在他的職棒生涯中，被球迷取過很多綽號，憑藉亮眼外型獲封「周董」、「中職劉德華」，而在2013年出戰WBC世界棒球經典賽，憑藉在場上的好表現，「亞洲選球王」從此成了他的代名詞。

2013年WBC台日大戰

時間回到2013年WBC台日大戰，三局下半，雙方比分僵持在0：0，輪到中華隊進攻，場上2人出局、滿壘有人，這時周思齊上場了。面對的投手是當時日本隊的王牌能見篤史，周思齊沉住氣，憑藉精湛選球技巧，成功選到四壞球保送，中華隊先馳得點。

中華隊一路以2：0領先到七局，八局上半慘遭日本隊追平，八局下半，輪到中華隊進攻，打序是彭政閔、林智勝和周思齊 ，這時場上的投手是號稱「神之子」的田中將大。靠著彭政閔和林智勝的串聯安打，中華隊攻下二三壘，無人出局。周思齊帶著中華隊的希望上場了，先打了一支界外球，接著敲出一記中間方向的關鍵安打，帶領中華隊拿下超前比分。

▲中信兄弟「亞洲選球王」周思齊宣布正式引退！3月15日舉行記者會。（中信兄弟球團提供）
▲中信兄弟「亞洲選球王」周思齊宣布正式引退！3月15日舉行記者會。（中信兄弟球團提供）
2015年6月：Lamigo桃猿、中信兄弟之戰

不僅在國際賽事有精彩表現，在中職賽事更是屢創紀錄。2015年6月4日，Lamigo桃猿對上中信兄弟，九局下半，雙方比分6：3，眼看勝利要拱手讓人，這時球員們展現了極高韌性，竟然一路將比分追至6：6平手，周思齊在滿壘、兩出局的情況下上場。他看準了一顆縱向變化球，硬是把它拉起來，球一路飛過大牆，再見滿貫砲，終場以6：10大比分逆轉勝。

2015年4月：Lamigo桃猿、中信兄弟之戰

2015年4月26日，中信兄弟對戰Lamigo桃猿，周思齊在第7局達成生涯千安里程碑，是中職史上第15人。

▲中信兄弟「周董」、「亞洲選球王」周思齊今（11)日正式宣布，今年將是個人職棒生涯的最後一個球季，在今年球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟「周董」、「亞洲選球王」周思齊今（11)日正式宣布，今年將是個人職棒生涯的最後一個球季，在今年球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退。（圖／中信兄弟提供）
2017年 6月：Lamigo桃猿、中信兄弟之戰

2017年 6月29日中信兄弟迎戰Lamigo桃猿，周思齊從林樺慶手中扛出右外野大牆，寫下個人生涯千安百轟的紀錄。

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