盤點周思齊4大經典時刻！有望成為中職第9位「千安、百轟、百盜」

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在他的職棒生涯中，被球迷取過很多綽號，憑藉亮眼外型獲封「周董」、「中職劉德華」，而在2013年出戰WBC世界棒球經典賽，憑藉在場上的好表現，「亞洲選球王」從此成了他的代名詞。
2013年WBC台日大戰
時間回到2013年WBC台日大戰，三局下半，雙方比分僵持在0：0，輪到中華隊進攻，場上2人出局、滿壘有人，這時周思齊上場了。面對的投手是當時日本隊的王牌能見篤史，周思齊沉住氣，憑藉精湛選球技巧，成功選到四壞球保送，中華隊先馳得點。
中華隊一路以2：0領先到七局，八局上半慘遭日本隊追平，八局下半，輪到中華隊進攻，打序是彭政閔、林智勝和周思齊 ，這時場上的投手是號稱「神之子」的田中將大。靠著彭政閔和林智勝的串聯安打，中華隊攻下二三壘，無人出局。周思齊帶著中華隊的希望上場了，先打了一支界外球，接著敲出一記中間方向的關鍵安打，帶領中華隊拿下超前比分。
2015年6月：Lamigo桃猿、中信兄弟之戰
不僅在國際賽事有精彩表現，在中職賽事更是屢創紀錄。2015年6月4日，Lamigo桃猿對上中信兄弟，九局下半，雙方比分6：3，眼看勝利要拱手讓人，這時球員們展現了極高韌性，竟然一路將比分追至6：6平手，周思齊在滿壘、兩出局的情況下上場。他看準了一顆縱向變化球，硬是把它拉起來，球一路飛過大牆，再見滿貫砲，終場以6：10大比分逆轉勝。
2015年4月：Lamigo桃猿、中信兄弟之戰
2015年4月26日，中信兄弟對戰Lamigo桃猿，周思齊在第7局達成生涯千安里程碑，是中職史上第15人。
2017年 6月：Lamigo桃猿、中信兄弟之戰
2017年 6月29日中信兄弟迎戰Lamigo桃猿，周思齊從林樺慶手中扛出右外野大牆，寫下個人生涯千安百轟的紀錄。
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