台積電股價走低一度掉到766元、跌破5日均線 市值跌破20兆元大關
台股今（15）日開低，盤中一度下殺至19750點，跌破5日均線，主要是權值王台積電壓跌，早盤以771元開出，最低一度達766元，跌幅超過1%，同樣跌破5日線，市值跌到19兆元，拖累大盤下跌超過百點。
記者魏妤庭／台北報導
美國股市3大指數週四受到晶片股下挫影響而全面走低，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數皆以下跌作收，其中，道瓊工業指數下跌最多達137點，跌幅0.35%；標普500指數下跌14點，跌幅0.29%；那斯達克指數下跌49點，跌幅0.3%。
而台積電ADR週四也下跌1.77%，跌破140美元，收在139美元，較台北交易溢價縮小到12%，也影響到台股台積電表現，早盤就跳空以771元開低，一路走低掉到766元，市值跌破20兆元，拖累大盤指數超過百點。
由於台積電下週一（3/18）將除息，這也是去（2023）年第3季提高每股現金股利3.5元的首次除息，4/11發放，預估發出907億元的現金，包含每股發放金額、發放總金額都創下新高，大盤恐在一開盤就先「蒸發」28點，屆時可密切關注台積電能否秒填息。
※【NOWnews 今日新聞
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