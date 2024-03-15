江宏傑世紀對決完勝！福原愛2分鐘快閃3鞠躬道歉 「雙方已和解」
過去的金童玉女江宏傑、福原愛已經在2017年離婚，兩人因為家務事持續開槓，去年7月江宏傑在日本大動作召開記者會，要求福原愛執行日本法院判決，至今似乎沒有下文，直到昨（14）日傳出雙方於今（15）日台灣時間下午1點（日本當地時間下午2點）舉行記者會，上演世紀對決終極之戰。福原愛現身記者會現場，宣布與江宏傑達成和解。
記者吳雨婕／綜合報導
記者會尚未開始前，現場就已經聚集許多當地媒體，而記者會準時於下午1點2分開始，之前就傳出江宏傑不會現身，會由委任台灣律師徐崧博、日本律師大渕愛子出馬；福原愛則是親自現身記者會，她把長髮束起綁成馬尾，穿著深色西裝，面色凝重的表示：「我是福原愛，謝謝你們撥空前來，因為我的個人事情影響大家，我有一些機會向大家報告，我跟江宏傑已經達成和解，我會與江宏傑一起合作。」
福原愛僅現身2分鐘，一段話說完後，鞠躬離開現場，提到把現場交給雙方律師進行對話，事實上，昨日有日媒報導傳出江宏傑、福原愛雙方的官司已經達成和解，且根據共同權益，男方的主張將會執行。如今傳來好消息，可以說是這場世紀對決，由江宏傑獲得勝利。
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