OK超商驚爆倒閉潮！網嘆「被蝦皮店到店打敗」 官方曬數據打臉了
OK超商驚爆倒店潮！根據媒體報導指出，OK便利商店在台南市區半年接連關閉近10間分店，目前北區僅剩下1間分店，網友紛紛瘋猜，是蝦皮店到店大舉擴店後，讓OK超商取貨人潮減退，導致迎來關店潮，對此官方也曬出數據表示「OK超商提供包裹寄取服務達到1200店點，為歷年最高」，否認因蝦皮店到店打擊下迎來閉店潮。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據媒體報導指出，OK便利商店台南市區分店狂關，半年內接連關閉近10間門市，目前原市區僅剩北區1間分店。網友紛紛瘋猜，過去被盛讚為「網購好幫手」、「免運取貨的好地方」的OK超商終極優勢，由於蝦皮店到店不斷增設據點，導致來店人潮大受影響。
消費者感慨表示「蝦皮最近幾年也是狂開店，以後各家超商的包裹會越來越少」、「沒辦法，ok超商大家現在進去會買東西的少之又少，9成以上都是去取貨的」。
對此，OK超商出面澄清「因應服務商圈調整店點是零售業常態」，並曬出數據表示目前OKmart 提供包裹寄取服務店點，整體包含商圈門市、封閉型場域等服務店點來到1200，是歷年最高，否認因蝦皮店到店打擊下迎來閉店潮，且近期與蝦皮購物更獨家合作，可寄取十公斤包裹。
至於網友瘋傳取貨人潮銳減的消息，官方也直言「都是臆測。OK屬於超商體系，跟蝦皮店到店的訴求本來就不同，去年跟日本開跨國鮮食記者會，我們同時很重視超商個面向服務」。