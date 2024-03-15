剴剴案檢討會傳有人「試圖闖入」！記者遭誤攔部外 衛福部回應了
1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，引爆全民怒火，衛福部也將於今（15）日針對本案舉行檢討會議，並由衛福部次長李麗芬主持，兒福聯盟也將參與會議、說明案件經過。然而，會前傳出有人試圖闖入衛福部、大門警戒也直接拉滿，有記者因此遭誤攔於部外，一度發生口角爭執。對此衛福部強調，絕無阻攔記者之意，記者遭攔純屬誤會，接獲通知後也已馬上到大門接記者進入部內。
記者林志怡／台北報導
北市一名1歲半男嬰剴剴，因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，但剴剴在2023年底出現呼吸困難而送醫，經醫師發現身上有多處傷痕、通報家暴事件，才讓整起事件東窗事發，但凱凱不久後仍不幸死亡，劉姓保母與其妹妹的施虐過程一直到今（2024）年3月才被爆出。
對於這次重大兒虐事件，衛福部昨（13）日上午11:00召開臨時記者會對外說明，並宣布暫停兒福聯盟的收出養業務直到提出檢討改進作為之前，要求兒盟檢討內部服務流程、督導機制、查核機制，但已經在走程序的兒童，由兒福聯盟持續服務，但有參與媒合的縣市政府，應扮演更積極的角色。
此外，衛福部表示，已安排3月15日邀集專家學者、新北市政府、臺北市政府，召開重大社會事件檢討會議，會中將請兒童福利聯盟文教基金會就案件進行說明並深入討論，中央地方密切合作完善制度，避免憾事再發生。
衛福部社家署長簡慧娟對《NOWnews今日新聞》指出，會議將由衛福部次長李麗芬主持、14:00召開，已邀請台北市政府、新北市政府、兒福聯盟及與此議題相關的專家學者檢討，會後也將通過新聞稿對外說明會議內容。