《破墓》被譏「犯人臉才刺青」 韓網友回嗆中國：看盜版片的閉嘴
韓國超自然神秘學驚悚片《破墓》（파묘/Exhuma），今年在韓國創下極高觀影人次，討論度相當高，片中出現演員將佛經寫在臉上、以避免妖物侵擾的畫面，還掀起一股在網路上分享「漢字寫臉」照的風潮，卻也意外引發中國、韓國的網路論戰，起因是中國網友嘲諷韓國人盲目跟從，殊不知在古代，臉上刺青其實是侮辱行為，而韓國網友則反擊道：「看盜版片的沒資格說話」、「破墓是韓國電影，與中國文化無關」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《朝鮮日報》報導，近日在中國網路上，有中國民眾不滿《破墓》演員臉上寫漢字，理由是中國古代的「黥刑」（又稱「墨刑」），就是在罪犯臉上刺青，認為像電影裡這種，臉上寫字的行為非常具侮辱性，何況許多韓國人根本就不認識漢字，因而嘲笑對方：「真的很有趣」、「只有文盲才會覺得在臉上搞這個很潮」。
對此，不少韓國網友也發文或留言反嗆，打下：「角色為了保護自己而寫佛經，有什麼問題嗎？」、「《破墓》是韓國電影，若依據韓國文化來思考，這樣的行為並不是侮辱」、「因為韓國電影大賣，你自卑了嗎？」、「看盜版片的沒資格說話」。
報導提到，中國攻擊韓流、韓國藝人並非首例，就如韓國女團「IVE」成員張員瑛，2022年就曾因為公開配戴、介紹了一支鳳凰髮簪，而被中國網友指控竊取中國文化；韓國團體「防彈少年」2020年獲頒「符立德獎」，發表得獎感言時提到韓戰70周年，也遭中國網友砲轟是「辱華」。不只如此，Blackpink、New Jeans、IU等眾多韓國藝人，也都曾是部分中國民眾攻擊的對象，似乎對這類事件的發生已相當習慣。