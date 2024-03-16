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一片歌手出道就贏S.H.E！得金曲獎第2天「被消失」　天堂跌落地獄

▲「阿爆&Brandy」於2003年出道，推出的首張專輯就打敗S.H.E，奪下該屆金曲獎的「最佳演唱組合獎」。（圖／翻攝台灣流行資料庫）
▲「阿爆&Brandy」於2003年出道，推出的首張專輯就打敗S.H.E，奪下該屆金曲獎的「最佳演唱組合獎」。（圖／翻攝台灣流行資料庫）

記者吳雨婕／綜合報導

千禧年的樂壇可以說是神仙打架，周杰倫、孫燕姿、范瑋琪、蔡依林、S.H.E等都是在當年嶄露頭角，而又有誰還記得在第15屆金曲獎上，贏過當時勢如破竹的S.H.E《Super star》、唱跳天團Energy的雙人女子演唱組合「阿爆&Brandy」呢？她們推出的首張專輯，就奪下該屆金曲獎的「最佳演唱組合獎」，但此後又突然急流勇退，「被消失」在螢光幕前，直到2022年在徐佳瑩的邀請下，才再度合體。

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「不愛你是我自私的決定，我的心還沒答應，我可以，忘了你」，這句歌詞出現，誰的腦海裡已經有了旋律？沒錯，這首〈不愛你〉，正是出自演唱組合「阿爆&Brandy」，阿爆高亢的嗓音搭上Brandy細膩的聲線，與柔美的樂曲，讓這首歌曲有了愛而不得的靈魂，不經意地抓住了耳朵，就好似不安的心情終於有人幫自己傳達出的溫柔。

「阿爆&Brandy」於2003年出道，阿爆、Brandy皆參與了選秀節目《殘酷舞台》，平均20歲出頭的她們，不像那時大家所熟悉的偶像組合有著亮麗的外在，一個頂著爆炸頭、一個是黑人髒辮；一個是擁有健康膚色、一個則是皮膚白皙。兩個看似相異的女孩，卻在組合裡默契十足，歌聲相輔相成，在當時還不算流行R&B的時期，唱出辨識度很高的靈魂音樂，並推出她們第一張專輯《阿爆與Brandy創作專輯》，並在第15屆金曲獎上，一舉打敗前輩S.H.E、Energy、B.A.D，奪下「最佳演唱組合」。

▲「阿爆&Brandy」於2003年出道。（圖／翻攝台灣流行資料庫）
▲「阿爆&Brandy」於2003年出道。（圖／翻攝台灣流行資料庫）
如此榮耀的高光時刻，正當外界、連她們自己都以為歌唱事業要起飛之時，卻突然如墜冰窖，從萬丈之處跌入深淵，拿到金曲獎的隔天，唱片公司倒閉了，「阿爆&Brandy」就此解散，被迫消失在樂壇。她們的努力雖因金曲獎有了回報，但這些回報，卻又像是石頭丟進大海裡，成了了無生息的平靜，兩人不得不消失在螢光幕前，而日子還是得過，阿爆選擇回到本科，去中醫、內科診所當護士，蟄伏前行，等待再度拿起麥克風唱歌的那一天來到。

而這一等，就是8年，阿爆從拿起原住民電視台的主持棒開始，重新一步一步再度走到眾人的視野裡，至於Brandy則是離開了演藝圈，阿爆把自己打掉重來，在2016年時以個人歌手身分奪下「最佳原住民專輯獎」，2020年時不僅再度奪得「最佳原住民專輯獎」，還一舉在眾多競爭者中，拿走金曲獎最大獎「年度專輯獎」。

▲在徐佳瑩的邀請下，「阿爆&Brandy」睽違18年合體。（圖／亞神音樂提供）
▲在徐佳瑩（中）的邀請下，「阿爆&Brandy」睽違18年合體。（圖／亞神音樂提供）
「阿爆&Brandy」似乎一直藏在了許多人心中的角落，從未被忘記，可是又很難再度提起，終於在2022年時，徐佳瑩給了兩人合體的機會，3人一起合作歌曲〈切歌〉，「阿爆&Brandy」一如當年，但也不同以往，還是細膩的歌聲與高亢的聲線，卻多了歲月的歷練，沒有了當年的稚嫩，有的是屬於現在的「阿爆&Brandy」自信與從容，各自都在喜歡的事物上打拚，成就屬於自己的「紅心皇后」。




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