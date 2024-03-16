一片歌手出道就贏S.H.E！得金曲獎第2天「被消失」　天堂跌落地獄

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「阿爆&Brandy」於2003年出道，阿爆、Brandy皆參與了選秀節目《殘酷舞台》，平均20歲出頭的她們，不像那時大家所熟悉的偶像組合有著亮麗的外在，一個頂著爆炸頭、一個是黑人髒辮；一個是擁有健康膚色、一個則是皮膚白皙。兩個看似相異的女孩，卻在組合裡默契十足，歌聲相輔相成，在當時還不算流行R&B的時期，唱出辨識度很高的靈魂音樂，並推出她們第一張專輯《阿爆與Brandy創作專輯》，並在第15屆金曲獎上，一舉打敗前輩S.H.E、Energy、B.A.D，奪下「最佳演唱組合」。
如此榮耀的高光時刻，正當外界、連她們自己都以為歌唱事業要起飛之時，卻突然如墜冰窖，從萬丈之處跌入深淵，拿到金曲獎的隔天，唱片公司倒閉了，「阿爆&Brandy」就此解散，被迫消失在樂壇。她們的努力雖因金曲獎有了回報，但這些回報，卻又像是石頭丟進大海裡，成了了無生息的平靜，兩人不得不消失在螢光幕前，而日子還是得過，阿爆選擇回到本科，去中醫、內科診所當護士，蟄伏前行，等待再度拿起麥克風唱歌的那一天來到。
而這一等，就是8年，阿爆從拿起原住民電視台的主持棒開始，重新一步一步再度走到眾人的視野裡，至於Brandy則是離開了演藝圈，阿爆把自己打掉重來，在2016年時以個人歌手身分奪下「最佳原住民專輯獎」，2020年時不僅再度奪得「最佳原住民專輯獎」，還一舉在眾多競爭者中，拿走金曲獎最大獎「年度專輯獎」。
「阿爆&Brandy」似乎一直藏在了許多人心中的角落，從未被忘記，可是又很難再度提起，終於在2022年時，徐佳瑩給了兩人合體的機會，3人一起合作歌曲〈切歌〉，「阿爆&Brandy」一如當年，但也不同以往，還是細膩的歌聲與高亢的聲線，卻多了歲月的歷練，沒有了當年的稚嫩，有的是屬於現在的「阿爆&Brandy」自信與從容，各自都在喜歡的事物上打拚，成就屬於自己的「紅心皇后」。
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