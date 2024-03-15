柳俊烈難過七年之癢！才剛分手惠利 爆與韓韶禧泳池畔親密互動
柳俊烈與韓韶禧今（15）日被粉絲目擊在夏威夷約會，2人在游泳池邊曖昧互動不掩飾，絲毫不在意旁人眼光。事實上，柳俊烈才在去年11月與交往7年的女友惠利分手，2人在2015年時合作《請回答1988》時相識，後於2017年公開戀情。雖然惠利曾被粉絲們懷疑與張基龍有曖昧，但在《我的室友是九尾狐》播畢後，惠利在受訪時特別感謝柳俊烈，謠言不攻自破。然而，柳俊烈與惠利仍沒逃過「七年之癢」魔咒，在去年底低調分手。
記者張一笙／綜合報導
柳俊烈與惠利主演的《請回答1988》，在當年以最高平均收視12.4%、單集最高收視18.8%、網絡單集最高收視91.8%等數據打破一系列紀錄，惠利在公開擔任《請回答1988》女主角時曾受不少人質疑，首播後觀眾隨即打消對惠利演技的質疑。
柳俊烈在《請回答1988》以成熟、自然的演技，將劇中「愛抱怨的正煥」的內斂表現得恰到好處。柳俊烈也靠著這部劇一舉成名，隨後出演《信徒》、《錢力遊戲》等代表作，並於去年以《晝盲神探》一舉奪下百想藝術大賞電影部門最佳男主角獎，擊敗鄭雨盛、宋康昊、馬東石、朴海日等人。
柳俊烈過去曾考取師範大學想當老師，後來在一次偶然機會下改變夢想決定成為演員。身兼多職的柳俊烈不但是名演員，也是一位攝影師，還是一位環境保護運動家，更厲害的是，他曾在去年挑戰世界馬拉松大滿貫之一的芝加哥馬拉松，可謂文武雙全。
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