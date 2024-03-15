分手羅志祥4年走不出情傷！周揚青親吐「單身原因」：不想交男友
中國網紅周揚青和羅志祥分手後，感情生活備受關注，4年期間她曾和羅昊、段星星傳出緋聞，但最後都無疾而終，近來她似乎將重心轉向事業，日前也在影片中提及自己的感情狀況，解釋自己為何單身，更大方坦言喜歡自己穩定的樣子。
記者吳昕蓓／綜合報導
周揚青4年前結束和羅志祥的9年感情，並以長文大爆料對方在交往期間的渣男行為，也因此徹底爆紅，不但開始上各大綜藝節目，更專心經營自己的潮牌，儘管中間一度有新對象，但卻都是短命戀，周揚青日前也在微博上傳一段影片，透露戀愛真的會影響工作。
周揚青坦言，自己沒辦法好好平衡工作和感情，如果遇到喜歡的人就會很想陪伴在對方身邊，進而忽略到工作，但她目前的工作需要決策很多事情，因為得照顧團隊，因此不能放下事業，「現階段是想要好好努力工作」，沒有考慮交男朋友，她也透露，由於在感情中比較情緒化，單身就不會出現這個問題，「我喜歡我很穩定的樣子」。
事實上，周揚青近來全心拚事業，甚至還參加選秀節目《浪姐5》，由於參加節目的都是實力派女星，會唱跳、演戲等才藝，網紅出身的周揚青也被質疑實力不足，有不少網友狂酸，「她有啥好乘風破浪的，一路都順風順水的，沒吃過苦」、「她有什麼作品嗎」，但對此周揚青仍正向看待。
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