羽絨衣正確洗法！Uniqlo官方公布解答　懶人丟洗衣機烘乾一樣膨鬆

我是廣告 請繼續往下閱讀
另有網友提到，家中孩子穿U牌羽絨背心，裝在洗衣袋丟洗衣機洗，洗完晾乾，再用烘衣機中溫烘15分鐘，還是可以恢復膨鬆狀。同時有人推薦烘乾的時候放入「乾衣機專用的羊毛球」，可以拍打還可以除靜電。
🟡官方建議：「手洗」
Uniqlo官網公布羽絨衣清潔教學，雖然有些新型的洗衣機標榜手洗功能，但羽絨衣的鋪棉及羽毛中因含有大量水份，易造成洗衣機故障，或損傷質地。因此還是建議「手洗」。
📍手洗3工具
羽絨手洗的必備工具，「海綿、肥皂、中性洗劑」3種。以特別容易形成髒汙的「領裡、口袋部份、袖口、下擺」為中心，掌握髒污部位後，先用濕海綿將髒汙部分浸濕，再用肥皂附蓋髒汙，以海綿輕輕搓揉預洗。這是預防衣物變型的重要關鍵。
📍清洗
預洗完成後，將中性洗劑加入溫水清洗整件衣服。為了預防傷及質地，拉鍊及釦子請先拉緊扣上。在洗衣桶中注入適當水量，以可以將整件羽絨衣浸入為主，並加入中性洗劑。此時衣物會向上浮起，反覆輕壓使衣服上下浮沉約40次後，輕輕壓洗，讓洗劑整體浸入到衣物內，輕壓讓羽絨衣沉浮，可讓洗劑充分浸透到羽絨內，運用此特性讓清洗更容易。
📍脫水
之後更換清水2~3次充份洗清後，輕輕折疊壓出水份。羽絨衣表面採防潑水設計，表裡都可以輕鬆脫水。再以乾毛巾輕壓，除去剩餘水份。
📍塑型後晾乾
若是直接用衣架吊掛晾乾，羽絨中的材質容易在移位後變硬，就容易失去蓬鬆感。因此在晾衣前稍微將羽絨重新塑型。特別是無痕羽絨，因縫份較少，洗滌時羽絨容易移位變形，脫水時，需以手將移位的羽絨略為塑形後再使用衣架，吊掛於通風良好的場所晾乾。
📍表面乾燥後輕敲讓內部羽絨散開
表面乾燥後，可用兩手輕敲，讓內部羽絨散開，恢復蓬鬆感。若殘留濕氣容易導致異味產生，務必耐心等候內部羽絨完全乾透為止。
📍確保羽絨是否乾燥
將羽絨衣上下搖動，感受羽絨是否隨之震動。若殘存濕氣，羽絨就會變重，無法搖動，可以此做判斷依據。
記者身邊友人大多都是直接丟洗衣機後晾乾的懶人派作法，如果出現結塊就輕敲拍打後回復澎鬆的狀態；有人是套洗衣袋洗完之後中低溫烘。如果擔心懶人派的機洗會讓羽絨衣洗壞掉，建議還是選擇官方的標準「手洗」做法比較保險。