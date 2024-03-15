24歲女委身8旬翁　捷運站面交10萬「聘金」

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臺中市政府警察局捷運警察隊第一分隊警員呂建鋒、石志中於113年3月13日執行14時至15時備勤勤務，接獲值班轉捷運行控中心通報，有1名汪姓老翁(33年生)逗留在捷運大慶站，自稱與網友相約見面顯有可疑，員警獲報後立即到場了解，發現這名8旬老翁家住高雄，老翁向警方供稱他是在臉書上認識網友進而與對方網戀，目前已論及婚嫁，今天是特地依照對方指示至此交付新台幣10萬元聘金，經警方查看老翁與對方的聯絡訊息，發現整起事件是典型的愛情詐騙案例。
據了解，自稱姓陳的女子24歲(89年生)，經常於臉書上對老翁噓寒問暖，甚至以「老公」稱呼老翁，致老翁意亂情迷掉進粉紅陷井，最後直接向老翁聲稱要託付終身，進而要求老翁跨縣市至臺中捷運的捷運大慶站面交新台幣10萬元聘金。經員警耐心地解釋過後，老翁這才大夢初醒恍然大悟，表示幸好這次遇到熱心的站務人員及積極的捷運警察及時到場幫忙阻止詐騙，讓他得以順利保住養老金，員警也藉機向老翁進行反詐騙宣導，並通知轄管派出所到場接辦後續處理。捷運警察隊呼籲，詐騙集團常盜用帥哥美女照片於各大網路社群或交友平台尋找眼中的肥羊，透過聊天取得被害人的信任後，再以千奇百怪的理由騙取被害人的錢財，得手後往往就此音訊全無，警方呼籲，儘管詐騙手法日新月異，謹記反覆求證和提問，撥打110報案電話或165反詐騙諮詢專線，多一份小心，就能少一分損失。