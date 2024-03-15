直擊／Sexy Zone中島健人現身松山「跟記者告白」 500人原地尖叫
日本SMILE-UP.（舊稱：傑尼斯事務所；新成立公司：星達拓娛樂）旗下團體Sexy Zone成員中島健人（Kenty）今（15）日為了宣傳主演電視劇《客廳裡的松永先生》來台舉辦見面會，他近中午抵台，一現身松山機場見到500多位粉絲接機，中島健人開心狂比愛心，甚至對記者以中文表達「我愛你」，希望滿滿的告白影片可以傳達給更多歌迷、影迷看到。
記者陳雅蘭／台北報導
中島健人相當親民，一現身接機大廳就揮手致意，他注意到遠方的粉絲看不到自己，貼心調頭跟遠處歌迷打招呼，才站定位給媒體拍照，對於記者要求的各種姿勢他照單全收，還顧及左、中、右四周擺拍任何姿勢，甚至大方擺出「Sexy Thank You」POSE，不斷表示：「我愛滷肉飯」、「我愛你」等中文。
一路走到保母車的路上，他亦是不斷比愛心手勢，各種福利做足後才上車，中島健人甚至透過副駕駛座的車窗，探頭跟粉絲互動，好心情溢於言表。他離去後，留下500多人原地尖叫，壯觀的追星場面都讓路人駐足一探究竟。
中島健人此次來台是為了宣傳主演作品《客廳裡的松永先生》，該劇情講述各年齡層的男女在共同合租的公寓生活，因而產生火花。中島健人飾演的男主角「松永純」，是一位個性固執的平面設計師。高橋光飾演女高中生「園田美己」，是入住在松永純隔壁房的新房客。包括29歲的平面設計師松永純在內，公寓住民都是年紀比美己大的成年男女，大家各自有工作與生活，讓美己一開始感到不安，但在松永純的循循引導下，美己才漸漸習慣現有生活。有點死腦筋的29歲輕熟男，與總是全力以赴的17歲純真高中生，各自都有笨拙之處的兩人，緣分就此展開。
中島健人晚間7點會在Legacy Max舉辦《客廳裡的松永先生》粉絲見面會，《客廳裡的松永先生》可至KKTV收看。
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