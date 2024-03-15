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四寶媽善用ETF繳掉學費！但標的要怎麼選？理財專家給2建議

▲3月以來相信許多爸媽都會收到各種學費單，身為四寶媽的理財專家郭莉芳也不例外，但她善用金融工具衍生收益來填補，像她就挑選股息殖利率10%的ETF，繳清小孩學雜費，也建議想投資的人兩方向挑選標的。（圖／記者朱永強攝）
▲3月以來相信許多爸媽都會收到各種學費單，身為四寶媽的理財專家郭莉芳也不例外，但她善用金融工具衍生收益來填補，像她就挑選股息殖利率10%的ETF，繳清小孩學雜費，也建議想投資的人兩方向挑選標的。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

最近因元大台灣價值高息（00949）ETF，國內再掀起ETF搶購熱潮，身為四寶媽的理財專家郭莉芳表示，開學後的1個月內，各種費用單從四面八方轟炸過來，3月至今，她就繳掉5筆學費相關帳單，而且也是靠ETF，因應小孩學費等開銷，一個學期4個小孩要繳1.2萬的學雜費，她挑一支ETF股息殖利率10%的00918，買6張繳2個學期的學雜費還有剩。至於想投資的人，該如何挑選標的呢？她建議兩方向著手。

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郭莉芳在自己臉書粉專「郭莉芳理財講堂」貼文，以身為四寶媽的經驗，教戰地方媽媽如何增加「加菜金」或是「教育金」。她說，面對開學後各種費用單，因為孩子是自己的，還是得咬牙繳啊！從以前到現在，孩子們的每一筆開銷，她會設法看能不能透過某一種金融工具的衍生收益來填補，因為薪水不會變多，遇到3月、9月這種開學季，開銷卻會變多的狀況，就會吃掉原本要繳房貸、其他家用開銷的預算空間。

她以自家小學生的學費一學期多半是2000元以內，國中生，約莫兩筆加起來5000元左右，高中生，約莫也是這個金額，以一學期3個小孩12000元的學雜費來算，以股息殖利率10%來回推，她只要買進6張00918，每一季就可以領到這筆學雜費，等於是1年領4次，用來繳兩個學期的學雜費還有剩，當然，如果無法買進這麼多張，持有3張，也可以領到每季6000元，1年也有24000元，可以繳全年的學雜費。

她說，雖然多數人都知道，想要累積最佳的複利效果，每一筆配息都要再滾進去投資，但在實務上除了有執行上的難度外，有人領到股息或是配息的隔天，就用來再投入原來同檔ETF嗎？像我們這種開門不只7件事，還要面對很多帳單待繳的中產階級或是媽媽們，應該是領到的股息通常是左手進、右手出吧？

所以，像是這種固定支出、固定月份需要繳出去的開銷，通常她的做法就是從投資市場裡找一個績效穩的、配息穩的標的，然後，買了就放著，坐等領息，目前市場上有穩健配息的，就是高股息ETF，或是部分的債券ETF了，但就配息率角度來看，高股息ETF配的還是比較香。

至於ETF標的該怎麼選呢？郭莉芳建議可以參考2大指標，一、過去每季的報酬率是否穩定?要有歷史配息績效可以被公開檢驗，當然要成立至少1年以上。二、成立以來單季配息率是否至少平均2%，這是甚麼概念?就是換算下來年化配息率要超過8%。至於最近大家一直問這幾天募到爆量的高股息ETF，她仍老話一句「新不如舊」。

在配息率這件事上，她相信看得見、已經領到的真金白銀的配息，而不是標榜回測配息率有多高，回測配息率再高，都是歷史，也是過去的事，大家都知道過去績效不代表未來績效，老生常談也可以同理延伸，過去配息率不代表未來配息率，尤其是現階段台股接近兩萬點，高股息ETF裡面有許多成分股都是重疊率很高的老面孔，老的ETF前年進場買在低點，新的ETF現在準備進場抬轎，她個人是很樂見。

只是，很多人都跟她一樣，看著這些ETF的淨值不斷刷新高，應該手指顫抖、下單都按不下去吧？她看著手上00918她的成本在20元以下，股價已破24元了，帳面上獲利開心開心，但認真這價格，她要居安思危一下，所以，她繼續等，再過幾天3月18日00918就要除息了，要眼明手快、搶在開盤前就掛買單，分不同價位多掛幾張，也希望千萬別太快填息，拜託價格跌一下，別讓她買在心痛價。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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