「築間酸菜魚」進軍永和！今開幕限定「全桌5折」 第2季再開5家
酸菜魚在台灣蔚為風潮，築間酸菜魚自2023年12月插旗高雄及基隆後，今（15）日第三家門市再進軍新北永和，落腳頂溪捷運商圈，為了慶祝開幕，今一日限定「整桌5折」，填問券則有8.8折好康。
記者黃韻文／綜合報導
新北第一間酸菜魚來了！看好近幾年以酸菜魚為主的用餐型態在台灣倍速成長，築間選擇人口高密度的永和，開創全台第三家門市，今（15）日起在頂溪捷運商圈正式開幕，首日祭出整桌5折優惠，讓民眾能用半價爽吃。
築間酸菜魚調整口味迎合台灣人的飲食習慣，突破過去傳統酸菜魚「重油、重辣、重麻」的口感，主打「湯比魚更鮮」，連湯都可以喝光，像是「總長酸菜魚」改以築間招牌的柴魚昆布湯，加入遵循古法做成的酸菜、酸蘿蔔，以及朝天椒、泡椒、青花椒，再加入切成薄片的黑烏鱧魚。
築間表示，除了開幕當天5折，即起至3月22日還有填問券全桌8.8折好康。平日周一至周五的午餐時段，另外推出午間套餐優惠，提供適合小資族的用餐選擇。此外，看好酸菜魚在台灣的熱度，預計今年第2季在中部開出5家分店。
而丸亀製麵慶祝登台10周年，目前在全台已有55家門市，10年來賣出的烏龍麵碗數，疊起來高度超過6000座101大樓。3月18日至3月29日的平日期間，只要姓名對中「丸、龜、烏、龍」任1字，結帳出示證件就可享菜單1號至11號中碗烏龍麵買1送1，不限內用或外帶。