《X戰警》女星驚罹乳癌！切除雙乳保命 勇敢抗病魔「只哭了2次」
曾演出《X戰警：天啟》性感反派「靈蝶」的43歲女星奧利薇亞穆恩（Olivia Munn），驚傳罹患乳癌，她日前與男友約翰莫藍尼（John Mulaney）出席奧斯卡頒獎典禮，看來氣色不錯，13日卻在IG公布罹患乳癌的病榻照，透露這10個月以來與病魔對抗的辛酸史，還好有男友與寶貝兒子陪伴她度過難關，期間歷經4次手術，自己只哭過2次。
記者江芷稜／綜合報導
奧利薇亞說，2023年2月做了遺傳性乳癌基因（BRCA）檢測，檢查90種不同的癌症基因，結果都呈陰性，隨後在醫生進行風險評估下，判定罹癌指數高達37%，做了例行性的乳房X光以及超音波、核磁共振檢查，最後診斷出患有乳癌，她很感謝醫生決定深入檢查，才讓她及早發現病症，「她確實救了我的命」。
她透露，「在過去的10個月裡，我做了4次手術，在床上度過的日子太多了，我甚至數不清，並且對癌症、癌症治療和激素的了解比我想像的要多。令人驚訝的是，我只哭過兩次。」她決定專心對抗疾病，擺脫那些負面情緒帶來的困擾。
奧利薇亞檢測出兩邊乳房都患有管狀B型乳癌，這是一種侵襲性、快速轉移的癌症，在診斷出乳癌的30天內，已經緊急接受乳房切除手術，逐漸恢復健康。她感謝醫療團隊及親友陪伴，尤其是男友約翰莫藍尼及2歲多的兒子陪她共度這次的難關，她將寶貝兒子的照片放在床邊，睜開雙眼就能看見家人身影，給了她對抗病魔的力量，希望透過分享治療過程，能帶給更多病人鼓勵與安慰。
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