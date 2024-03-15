手搖「茶の魔手」重回台北！門市位置公開 4年前北漂失敗原因曝
台灣手搖飲界南霸天「茶の魔手」揮軍北上！證實將在台北開分店，粉專也貼出照片發文「台北慶城店coming soon！」。據悉「茶の魔手」去年插旗桃園中壢，開幕當天人潮擠爆，不過「茶の魔手」並非首次北漂，2020年雙北地區最後一間門市「板橋國慶店」由於店長家庭因素選擇歇業，正式宣告北漂失敗，如今捲土重來，是否能將南霸天魅力擴及全台，也引發手搖愛好者的關注。
記者鍾怡婷/綜合報導
知名手搖飲「茶の魔手」從台南起家，擴點門市多數選擇南部設點，被譽為手搖屆南霸天，去年首度到桃園中壢插旗，吸引大批民眾排隊搶買，而「茶の魔手」官方也於昨（24）日宣布即將進軍台北。
「茶の魔手」貼出門市施工照片，宣布「這不就來了嗎～茶之魔手 台北慶城店coming soon」。據網友回報，門市位在台北市松山區兄弟飯店旁邊的慶城街商場，引發手搖飲愛好者熱議。
事實上，「茶の魔手」並非第一次進軍雙北地區，過去在板橋、新莊、三重都曾有分店，不過卻陸續黯淡退場，隨著2020年最後一間分店「板橋國慶店」因店長家庭因素正式歇業後，也宣告北漂計畫失敗。
不少網友紛紛猜測「不改掉南部人的甜度，北飄失敗應該的」、「認真說，招牌跟裝潢太low」、「實在是太甜了，我北部人去南部唸書時都不愛喝」；但也有粉絲力挺「點無糖的明明就還行」、「「山楂烏龍無糖很好喝啊」。
睽違數年後，「茶の魔手」先在去年重新插旗北部，開幕桃園中壢福州店，開幕首日店員更透露從早上8:30到店，到傍晚連搖約1706杯，不少民眾挺著大太陽也要排隊喝，可見在北部同樣魅力無法擋，如今「茶の魔手」再度揮軍回到雙北地區，是否能夠引發熱潮，也吸引民眾關注。