HBL／黃萬隆走出「綠色神盾」傳說！帶領職業隊能否延續鐵血風格

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然而，他的執教風格嚴厲，從松山高中歷年來頂著的光頭的造型就可以窺知一二，不過在近年逐漸自由的教育氛圍下，外界對於黃萬榮的這種「鐵血紀律」評價兩極。
過去執教風格爭議
黃萬隆是客家苗栗人，天生就是鐵血、熱血的教練，自己在先前的訪問中也曾說過，「我個人在松山十幾年來，一直都沒有變，談到教線就會談到球隊，那我的球隊就是積極、強勢、兇悍的防守，所以人家都說我們松山是一個綠色神盾，防守非常好的球隊。」
確實從松山畢業的球員，通常以執行力高、防守能力好而受到歡迎，但外界也有不少批評認為，即便年輕球員的團隊意識、防守觀念建立相當重要，但此種帶隊方式卻可能影響球員個人能力發展，使得從松山高中畢業的球員，除非是個人能力極佳的明星級球員，普遍在單打、外線能力上較為受限，更不用說近代籃球逐漸轉往小球、外線為主的進攻風格。松山高中在2018年拿下冠軍後，最佳成績僅為2023年的第三名。
此外，黃萬隆在近年也遭遇「摔麥克筆」爭議，當時松山高中學生葉丞洋、葉丞桓兩兄弟的哥哥葉丞桓，因為不滿自己遭到換下場，所以擺出無奈笑臉反駁教練，黃萬隆瞬間怒摔麥克筆，這件事情在網路上也掀起討論，認為這種教導方式是否在現今不太適用。
走出松山高中的綠色神盾
不過黃萬隆的「鐵血」執教不單單是為了罵而罵，他曾在採訪中表示：「我會說我是一個蠻嚴謹的教練，是一個完美主義、要求很多的教練。」並補充道：「我要求我的球員是積極的，不管是球場上、或是私底下，他們做事情也要迅速。因為畢竟籃球運動是講究團隊的，所以很多事情在訓練或是指導球員的過程當中，就會很注意這些細節。」
事實上，也有不少黃萬隆執教過的球員表示，教練現在已經沒有那麼兇了，在電視轉播上「爆氣」的畫面也相對減少。雖然對於球員依然有所要求，但也逐漸從過去的「鐵血紀律」，轉變為恩威並重的執教風格，更重要的是希望球員們對於球賽保持積極、嚴謹的態度。
或許黃萬隆過去指導高中籃球的戰術體系，未必能夠融入現今的職業籃球體系，但他在轉任榮譽顧問後，比起直面球員，可能更接近於輔助的角色。而他在防守、體能的堅持，場上細節的注重，最重要的，還有那顆即便拿下6座冠軍，依然積極求勝的心，對於真心渴望贏球的職業球員，也將是不可或缺的助力。
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