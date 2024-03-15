抗藍光與太陽眼鏡功能大不同　眼科醫師教選購

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目前市面上有多種太陽眼鏡鏡片，最常見的為「染色鏡片」，鏡片可根據紫外線的強弱自動調鏡片顏色深淺的「變色鏡片」，以及「偏光鏡片」。選用太陽眼鏡的重點，除了必須遮蔽有害的光線，適當的透光率是也相當重要。
不同顏色鏡片有其不同特性，例如在光線較暗、煙霧瀰漫、濃雲蔽空的環境下，綠色、灰色、黃色、棕色鏡片最佳。若於明亮或眩光的情況下，灰色、藍色或紅色鏡片可以優先選擇。洪啟庭也提醒，兒童也有太陽眼鏡需求，尤其控制近視度數時，通常會使用散瞳劑，會出現瞳孔放大，建議在戶外可配戴太陽眼鏡，避免畏光。
近來教授洪啟庭、中台科技大學院長黃宣瑜與日本防衛醫科大學，經多年合作，已成功開發出抗藍光設備，並獲經濟部專利，也在日本等國家醫學會發表過。洪啟庭指出，室內應使用抗藍光鏡片為宜，且室內多有3C產品，這些設備都會釋放出藍光。由台日合作的最新發現，長期暴露藍光(如使用3C產品)，眼睛會疲勞，引發瞳孔縮小，而小瞳孔又更容易使眼睛痠痛，由此造成惡性循環。所以初期暴露於藍光會有眼睛乾澀、充血、畏光等症狀，長期則可能導致白內障與黃斑部病變，甚至失明。
抗藍光鏡片大致分為「染色式」(較佳)與「鍍膜式」等兩種，其最高藍光的阻絕率可達65%左右。此外，在常見的抗藍光片顏色上，根據台日跨國性研究發現，配戴淡橘色的鏡片，對於長期使用電腦與智慧型手機者，更優於淡黃色，此外淡橘片也能有效提高視覺對比，色偏程度小，影像更清楚。為暖色系中最溫馨的顏色，也是目前最優質的鏡片。前年開始，玫瑰紅鏡片也是很夯的話題。其實其阻擋藍光比例和一般鏡片差不多，最主要的優點在於配戴者感覺舒服，對比敏感增加、視力變成更加銳利。