HBL／光復高中拚衛冕三連霸！檢討後走出低迷、不讓勝利在懸崖邊
112學年度 HBL 高中籃球聯賽四強總決賽將在明（16）日開戰，四強球隊分別是松山高中、東泰高中、南山高中以及挑戰三連霸的光復高中。對於扛著衛冕軍光環的光復高中來說，更是有著不能輸的壓力。這次四強戰由四位核心球員「光復F4」 領軍，隊長林恩宇，上屆聯賽MVP謝銘駿、最強工具人曾韋翔、超粗中鋒沈宥均，盼能延續學長們打下的榮耀。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
對光復的選手來說，能打進四強戰，一路走來並沒有那麼容易。尤其是在打八強賽的時候，狀態略顯低迷不振，球隊甚至差點掉出四強的名單。隊長林恩宇坦言，在輸球之後，確實看到了球隊的問題，卻也讓他們有機會去重新檢視自己的不足。「我們在輸球的隔天，大家坐下來開會，彼此談心消除隔閡。」
化危機為轉機，球員在經歷2次失利後，重新找回節奏。「F4」之一謝銘駿，在此次聯賽中將自己定位成球隊的「磁鐵」，希望能效法學長的角色，為隊友創造更多攻擊機會。被教練陳定杰肯定為球隊能打進四強的 「影子功臣」周宏綸，為球隊更改自己的守位，預計將從板凳出發，扮演球隊的「板凳殺手」。
112學年度HBL高中籃球聯賽將在明（16）日、後（17）日於臺北小巨蛋進行四強戰，明（16）日男子組賽程將由東泰高中vs.光復高中，由松山高中vs.南山高中，勝隊後（17）日爭總冠軍、敗隊搶季軍。明（16）日女子組準決賽由北一女中vs.金甌女中、由普門中學 vs.陽明高中，勝隊後（17）日爭后冠、敗隊搶第三。
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