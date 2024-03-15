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「台中房思琪案」校長性侵惹議　盧秀燕：我們這年紀受的傷害更多

▲台中市長盧秀燕今答詢時強調「我們在成長過程受到的傷害和騷擾，比在座各位更多」。（圖／台中市政府提供，2024.03.15）
▲台中市長盧秀燕今答詢時強調「我們在成長過程受到的傷害和騷擾，比在座各位更多」。（圖／台中市政府提供，2024.03.15）

記者顏幸如／台中報導

被稱為「台中房思琪案」的黃姓前校長權勢性侵多名女學生，案件在20年後曝光。台中市長盧秀燕今天面對多位議員質疑時，強調性平法是她和多位女性立委合力推動，並指「我們在成長過程受到傷害和騷擾比在座各位更多」、「我自己立的法會更努力實踐」。但綠營不領情，指性平事件和年紀、身份一點關係都沒有，市府拖了半年拿不出SOP和精進作為，根本是在打臉市長。

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長期擔任國中資優班導師的黃姓前校長，涉嫌校園性騷擾與性侵害，2022年8月遭畢業20多年、已擔任教師的A小姐出面指控後曝光，之後又有3名被害人挺身而出，但黃姓前校長堅持不認罪。事後教育局宣佈將他停聘、永不錄用、沒有退休金，該案目前仍進行訴願程序中；監院則於去年底認定台中市教育局有諸多瑕疵，通過糾正案。多位議員不滿該案調查過程中提前曝光、未併案調查跨校的被害人，組成「校園性別平等調查專案小組」，擔任召集人的市議員李中今（15）日於議會報告調查結果。

但民進黨市議員黃守達、李天生及無黨籍吳佩芸認為，整個調查過程有瑕疵，教育局連保密性侵受害者的資料都做不到、對加害人前後說詞不一也未處置，明顯違反《性別平等教育法》，要求檢討通報機制、SOP。

▲擔任教師的A小姐受害20多年後，鼓起勇氣出面指控黃姓前校長權勢性侵。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.03.15）
▲擔任教師的A小姐受害20多年後，鼓起勇氣出面指控黃姓前校長權勢性侵。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.03.15）
台中市長盧秀燕答詢時指出，《性別平等教育法》是她20年前擔任立委時，和很多女性立委共同推動，「我們是中年人，在成長過程受到傷害和騷擾比在座各位更多」，她說自己深切了解一部性平法，讓不同性別之間得以互相尊重，身為六都唯一的女市長，「我自己立的法會更努力實踐」。

盧秀燕說，法令要建立很不容易，該案調查過程中有很多民代介入，「消息走漏若全部歸責教育局，不公平」。她表示如果大家對調查制度有所懷疑、認為教育局無法保密，將阻卻受害者向外界求援的勇氣，「以後誰還敢反映？」

民進黨市議員陳淑華反駁「性平事件和年紀、身份一點關係都沒有！」絕大部份教育工作者都是在保護孩子，教育現場若有害群之馬、不適任者就該揪出來，而不是聲稱會造成對立、打擊士氣。

陳淑華說，當事人不只任教一所學校、不只一位受害者出面指控，專案小組要求教育局針對相關通報機制提出標準SOP，已經過了半年還提不出來，市長卻在這裡宣誓要好好落實性平法，不是很諷刺嗎？

議長張清照最後裁示，依調查報告內容積極精進通報機制、建立標準作業流程，於下次定期會提出，避免相關事件再發生。

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