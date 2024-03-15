漢來海港升級！松葉蟹腳鍋、蒸生蠔無限吃 抽一個月天天吃到飽
海鮮控有福了！迎接年後「三窮四絕」，業者再出狠招，漢來海港自助餐廳宣布菜色升級，推出松葉蟹腳海鮮鍋、泰式蒸生蠔吃到飽，並有紅白酒無限暢飲服務，今（15）日起開跑史來最大回饋活動，消費就可抽30天每日無限吃Buffet，外加一支iPhone 15手機。
記者黃韻文／綜合報導
漢來美食集團旗下的漢來海港自助餐廳，目前在全台共有7家分店，3月15日至4月14日舉辦「玩食享樂節」，堪稱品牌史來最大回饋，總獎金價值接近百萬元，活動期間到任一分店消費，並在「來美食APP」完成集點，1點就可抽1次，最大獎是海港自助餐電子券套票30張（餐期任選），另有iPhone 15、漢來海港晚餐、下午餐1人免費等優惠。
除了用大獎吸客，漢來海港同步升級菜色，在午、晚餐時段推出「松葉蟹腳海鮮鍋」，以及碩大飽滿的「泰式蒸生蠔」，並提供紅白酒搭配餐食無限暢飲服務。本季新菜還有孜然豬肋排、吮指椒麻雞，還有最近人氣頗高的酸菜魚。
而台北喜來登館內的十二廚，即日起迎來「龍蝦吃到飽」華麗回歸，至4月18日前，每周二、四晚餐時段提供龍蝦料理吃到飽，包括新加坡辣炒龍蝦、松露龍蝦沙拉、龍蝦海苔捲、印度馬萊龍蝦海鮮咖哩，共有４項龍蝦料理可選，提前預付餐費再送龍蝦海鮮桶。