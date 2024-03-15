江宏傑日法院強制執行！福原愛不服強勢逃到大陸 要被關才怕了
江宏傑、福原愛的跨國官司終於在今（15）日迎來終局之戰，福原愛現身東京記者會現場，宣布雙方已達成和解，快閃2分鐘後3度鞠躬致歉離開現場，江宏傑雖然沒有出席記者會，但透過委任律師發表聲明，感謝日本法院與全體國民。而江宏傑的律師則是提到，在日本法院作出強制執行命令後，福原愛前往大陸，讓強制執行碰壁，因此讓官司成了刑事告訴，換句話說，如果刑事告訴成立，她很有可能得面臨牢獄之災。
記者吳雨婕／綜合報導
江宏傑人在台灣，所以沒有出席今天在東京舉行的記者會，他透過委任台灣律師徐崧博、日本律師大渕愛子協助，由台灣律師徐崧博發表聲明，聲明中提到：「大家好，謝謝大家於百忙之中抽空前來，這件事情的詳細經過我已經委託律師為我發言，我要獻上誠摯的感謝，關於我在日本的所有訴訟，日本都能做出合理且正確的判斷，去年召開記者會之後，獲得支持的聲音，這對我來說是非常大的鼓勵，最後我想再次感謝日本法院、全體國民。」
江宏傑、福原愛的家務事，一度上升到成為刑事案件，大淵愛子表示，去年江宏傑向東京家事法院提出告訴，法院作出強制執行的命令，但執行期間，福原愛逃到大陸，以接駁來說，無法順利進行，福原愛也不服判決提出抗告，但抗告沒有成立，因此官司一路上訴到最高法院，也提出了刑事告訴，而如果刑事告訴成功的話，福原愛就得面臨牢獄之災。
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