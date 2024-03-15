超強炸雞POPEYES將來台！首間門市開在「這」眾嗨翻 必吃品項曝
全球知名連鎖炸雞「POPEYES」近日傳出即將來台灣展店的消息，據悉將於今年第二季在台北市中正區開立首間門市，相關資訊曝光後，隨即引發網友暴動，不少人嗨喊「這間以前去香港機場必吃！」 POPEYES除了招牌的明星商品「路易斯安那口味炸雞」之外，雞肉三明治也是必嚐品項，若是想第一時間嚐鮮的民眾可千萬別錯過了！
記者賴禹妡／綜合報導
POPEYES即將登台引暴動
POPEYES近期在台灣求職網站中曝光徵才訊息，首間分店地點將落在在台北市中正區，預計今年第二季開幕。POPEYES登台的消息曝光後，也引來台灣網友暴動直呼「這間以前去香港機場必吃」、「炸雞便宜又好吃」、「炸雞很強」、「回台灣後最想念的食物之一」、「這超好吃的」、「20年前去美國時吃過，印象很深超好吃的」。
POPEYES全球開超過3900家餐廳
「POPEYES」1972年成立於美國路易斯安那州紐奧良，在全球開設超過3900家餐廳，為世界上餐廳數量第二多的「雞肉速食餐廳」，甚至僅次於肯德基。POPEYES全球營業額一年超過50億美元。分店遍布美國、中國、韓國、新加坡、泰國、法國、德國、香港等地。
POPEYES必吃品項不只炸雞
POPEYES雖然一開始主推商品為炸雞，不過2019年為了與敵店競爭，開始販售雞肉三明治，沒想到竟瞬間爆紅，在社群媒體上風靡一時，連媒體都爭相報導，還一度因為太熱賣而四處斷貨，可見雞肉三明治的火紅程度。