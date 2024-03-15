高市毒防局前進林園區　成立24里辦毒防關懷站

高雄市政府毒品防制局自109年底起，於田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓 山、前鎮、苓雅、三民、楠梓、岡山、大旗美地區已設置20區591里的「里辦毒品防制關懷站」，深獲各區里長熱情支持，今（15）日前進林園區，於幸福公園演藝廳成立林園區24里的里辦毒品防制關懷站啟動儀式，由區長簡水彬及里長主席洪進財率領24位里長及鄰長、巡守隊、志工隊、婦參等逾500位里民熱情參與，立委林岱樺、議員黃天煌、李雨庭、邱于軒、王耀裕、林園區高中、國中、小學校長、鳳芸宮、三元殿主委均出席里辦毒防關懷站的成立，共同宣示反毒，並由專業藥師進行毒品防制宣導講座。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局局長林瑩蓉致詞表示，毒防局深入社區第一線建構本市綿密毒防網，專門服務窗口銜接里辦公處，提供毒防宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，里民有相關的毒品問題，里辦能夠直接交給毒防局來協助，並拜託各位里長將關懷站牌貼在里辦門口，幫忙宣傳 24小時免費毒防諮詢電話0800770885(請請你幫幫我)，讓市民隨時可以撥打求助，也請里鄰長志工戴上反毒雄讚安全帽，是最好最直接的反毒宣導，希望一起發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效，更感謝里長主席、各位里長、出席里民、校長、廟宇主委的熱情出席支持，以及民政局、 林園區公所的全力協助。
毒防局將持續拓展至全市38區890里，達到里里皆有站的目標，讓社區反毒零距離。