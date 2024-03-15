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太陽聯盟「熹董」告別式估千人送行　百名警大陣仗盤查戒備

▲太陽聯盟「熹董」告別式千人送行弔唁　百名警大陣仗戒備（圖／翻攝畫面）
▲太陽聯盟「熹董」告別式千人送行弔唁　百名警大陣仗戒備（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

曾任天道盟太陽會副會長、現任太陽聯盟「元老會」大哥的「熹董」余昱熹，日前因癌症不敵病魔逝世，享年73歲。今（15）日上午在新北市立殯儀館舉行公祭，竹聯、四海、天道盟等知名幫派將派人到場致意，預估上千人出席弔唁，轄區警方不敢大意，出動110名警力及警犬到場蒐證戒備，維護現場秩序，並查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人，皆依法帶回勤務處所，通知監護人領回。

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據了解，余昱熹為天道盟太陽會成員，江湖輩分極高，傳連現任盟主鐵霸也敬他三分，屬於在幕後操縱的智庫角色，過去曾捲入2010年藝人王靜瑩前夫南港輪胎小開陳威陶勒索案，2020年又因投資糾紛談不攏，設下鴻門宴邀請富商，藉此恐嚇勒索，遭刑事局逮捕送辦，後轉戰太陽聯盟，卻在今年2月不敵病魔逝世。

▲轄區警方不敢大意，出動110名警力在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證。（圖/翻攝畫面）
▲轄區警方不敢大意，出動110名警力在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證。（圖/翻攝畫面）
據《自由時報》報導，太陽聯盟高層下令喪禮要辦得熱鬧體面，卻礙於法務部去年修法通過「明仁會條款」，明訂黑幫在婚喪喜慶不得辨識出堂號，經過多次開會討論後，決定以「低調隆重」方式舉辦告別式，並廣發英雄帖。

警方不敢大意，為維護告別式現場的治安與秩序，於事前進行告誡並約制，不得明示、暗示幫派名義，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入，宣示警方對於嚴正執法立場的堅持。

轄區新北市海山分局幹部今日帶領相關勤務人員，除規劃盤查組、蒐證組、交通疏導組、辨識組及機動應變組外，也協請刑事警察大隊、保安警察大隊、少年警察隊及警犬隊等單位支援，共計110人，在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，依法逐一攔檢盤查，嚴防不法份子串聯滋擾。

▲轄區警方不敢大意，出動110名警力在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證。（圖/翻攝畫面）
▲轄區警方不敢大意，出動110名警力在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證。（圖/翻攝畫面）
警方表示，本次勤務過程中無治安滋擾事件，查獲毒品調驗人口2人、攔查未成年2人，依法帶回勤務處所，通知監護人領回，全力防止發生暴力衝突或治安疑慮，有效遏止不法犯罪，嚴防不法份子串聯滋擾。

分局長陳保緒也表示，今日勤務針對可能危安活動進行強勢執法，目的是為預防有任何危害治安的衝突出現，絕不容許有黑道或幫派份子擾亂社會秩序，讓市民的居住環境更為安全、有保障。

 

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