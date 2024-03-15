台積電跌31元拖累台股下挫255點以19682點作收 鴻海漲停無力撐盤
美股昨（14）日收黑，AI晶片大廠輝達終場下挫3%，台股今（15）日開盤開低走弱下跌超過130點，權值王台積電一路走跌終場作收753元，跌31元、跌幅近4%，失守五日線，聯發科跌15元以1135元作收，鴻海雖一度觸及漲停板，但最後無力撐盤，台股終場大跌255點，以19682點作收，跌幅1％，成交量5558億元。不過，重電股表現亮眼，華城、亞力呈現漲勢，而AI概念股如緯創、廣達、奇鋐、雙鴻皆紅盤作收。
記者魏妤庭／台北報導
台股受到美股多項經濟數據超預期影響開低，今日開盤就直掉超過百點，一路走弱震盪，主要受到權值王台積電早盤開低771元、下跌13元，到終盤收在753元，大跌31元、跌幅近4%，不僅跌破五日線，市值掉到20兆元以下，更影響台股終場大跌255點以19682點作收，跌幅1%，成交量5558億元。
除了台積電外，聯發科也跌15元，以1135元作收，跌幅1%。鴻海今日則是開出紅盤，一度攻上漲停板，扮演撐盤角色，終場以132元、漲11元作收，漲幅9%，但不敵台積電跌勢，最後無力撐盤。不過，其他「鴻家軍」也跟著鴻海開出紅盤，包含鴻準、廣宇等，漲幅3%及4%。
此外，重電股如華城、亞力開出紅盤，其中華城已連日上漲，今日更是漲31元到665元、漲幅近5%。而亞力則是漲至107元、漲0.47%。散熱股如奇鋐、雙鴻開低走高，奇鋐大漲43元、以599元作收、漲幅近8%，雙鴻漲8元至670元、漲幅1.21%。廣達漲14元以257元作收、漲幅近6%。
※【NOWnews 今日新聞
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