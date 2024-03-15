4天打一次新冠疫苗！德男2年半無副作用、零確診 醫學團隊急研究
新冠疫苗的副作用眾說紛紜，即使是疫情肆虐期間，也有不少人擔心長期影響而遲遲不敢接種。不過德國卻有一名62歲男子反其道而行，在29個月內「自購自打」新冠疫苗，接種高達217次，這相當於每4天就施打一次疫苗。而且男子不曾確診新冠肺炎、也沒有產生任何副作用，讓大學研究團隊急著尋人做研究，特殊案例更登上醫學期刊。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
《刺胳針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases）日前刊載一篇德國愛爾朗根-紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）的研究，顯示一名德國男子在29個月內自行購買並注射新冠疫苗217次，其中有134劑經過官方文件證實。研究團隊檢驗男子的血液和唾液後發現，過度接種並未對他的免疫系統造成不良影響，且男子到目前為止也不曾確診過新冠肺炎。
研究團隊在2022年5月透過報導得知男子的「特殊事蹟」，於是聯繫上對方，希望可以進行研究，此時男子已經接種了213劑疫苗。雖然男子當時接受參與研究，他卻繼續接種了4劑新冠疫苗，違反了研究人員的醫療建議；而且男子私自購買及注射疫苗的行為已經違法，檢察官對男子進行調查，指控他未經授權偽造疫苗相關文件，但最終沒有提起告訴。
研究團隊發現，男子施打過的疫苗中多達8個不同廠牌，而且團隊原本擔心過度施打疫苗會影響免疫系統，但男子不僅沒有出現任何副作用，更沒有感染過新冠肺炎。期刊指出，男子體內抵抗新冠肺炎病毒的免疫細胞，品質甚至比僅接種2、3劑疫苗的人要高出許多。對此研究團隊表示，男子的事蹟只是一次個案研究，不能代表所有接種疫苗的標準，他們也提醒民眾不要將過度接種作為增加免疫力的方式。