三上悠亞台北散步街拍！低調現身捷運站 美照曝光6.5萬人朝聖
日本知名女優三上悠亞2023年前往台灣參與「TRE台北國際成人展」，於會場上宣布正式引退AV界，引退後主要往演藝、服飾、電商、廣告、代言等領域發展。日前，三上悠亞受邀來台出席活動，活動結束後並未立即返日，低調現身台北街頭，於捷運中山站附近散步街拍，美照曝光以後吸引超過6.5萬粉絲按讚。
記者張一笙／綜合報導
照片中，三上悠亞身穿黑白格紋漫步在街道上，有眼尖的粉絲發現，三上悠亞一系列的照片，是在捷運中山站旁的赤峰街及建成公園。照片上傳IG不到一天，就吸引超過6.5萬人按讚。不少粉絲紛紛留言：「居然在赤峰街」、「歡迎來到台灣」、「會不會走在路上突然遇到妳啊」，可見三上悠亞高人氣。
三上悠亞過去曾以本名「鬼頭桃菜」在AKB48姐妹團SKE48出道，2014年因一系列醜聞纏身，隨即宣布在SKE48畢業。隔年，她以「三上悠亞」為名投身AV界，並在一年內迅速成為AV一姐。巧合的是，2014三上悠亞宣布從SKE48畢業，再到2023年預告將從AV界引退，以及昨天的發文，都是在3月14日白色情人節這一天。
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