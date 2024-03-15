纏鬥福原愛8個月！江宏傑終局之戰和解落幕 罕曝「真實心情」
江宏傑今（15）日授權律師出席在日本召開的記者會，會中提到與福原愛的官司已達成和解，終局之戰已落幕，「謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，衷心地感謝。」
記者吳雨婕／綜合報導
江宏傑與福原愛的官司從台灣打到日本，去年7月大動作在日本東京召開記者會，要求福原愛強制執行未果，之後再度進入攻防戰，而此局終於宣告落幕，雙方在近期達成和解。稍早在記者會上，江宏傑透過委任律師發表聲明，提到：「大家好，謝謝大家於百忙之中抽空前來，這件事情的詳細經過我已經委託律師為我發言，我要獻上誠摯的感謝，關於我在日本的所有訴訟，日本都能做出合理且正確的判斷，去年召開記者會之後，獲得支持的聲音，這對我來說是非常大的鼓勵，最後我想再次感謝日本法院、全體國民。」
面對各界的關心，江宏傑剛剛透過經紀公司表示：「如同今日在日本記者會上的說明，與福原愛在這段時間所發生的紛爭都已經落幕，謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，衷心地感謝。」
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