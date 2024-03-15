被00940激勵？00919連4季加碼「年化配息率逾10%」 網友喊：太扯
元大台灣價值高息ETF（00940）爆申購熱潮，甚至還傳出有人為此解定存、用房子貸款搶申購，讓ETF討論度大增，而同樣備受矚目的「群益台灣精選高息ETF」（00919），14日發布公告，要將配息金額從0.61元調升到0.66元刷新台股ETF配息紀錄，讓網友一片叫好，預計60萬名投資人將能同步受惠。
記者林莞茜／綜合報導
根據群益投信官網收益分配公告，依該基金信託契約第十七條規定，以評價日113年2月29日本基金淨資產價值進行113年度收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.660 元。除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。
若以14日收盤價26.09元來計算，單次殖利率將有2.53%，年化配息率高達10.15%，為連續四季衝破10%，前四季分別為0.54 元、0.54元、0.55元、0.66元，60萬投資人可望同步受惠，也讓不少投資人與存股族拍手叫好，也持續不斷申購、卡位；14日還衝上台股成交量50.5萬張第一大，也再度創下所有原型台股ETF單日成交量最高紀錄。
社群平台掀起一陣討論，網友紛紛表示「我愛00919」、「3月股價漲爛了，我都忘記919是高股息了」、「期待00919繼續漲！」、「好猛！有厲害」、「太扯了，穩坐年化殖利率10%寶座耶」。